Deze Tesla heeft een range van 1.000 km

Hoe hebben ze dat vooral elkaar gekregen?





Een volledig elektrische auto, zoals de razend populaire Model 3, is niet zonder nadelen. De range is beperkt… Laadpalen zijn niet overal even makkelijk te vinden… Ze zijn nog steeds vrij prijzig… Het Oostenrijkse bedrijf Obrist heeft echter dé oplossing voor alle problemen. Wat hebben ze gedaan? De tekst op de zijkant verraad het al: de Oostenrijkers hebben de Model 3 omgetoverd tot een hybride door er een tweecilinder in te gooien.

Obrist heeft niet alleen een tweecilinder toegevoegd, maar ook het accupakket is vervangen. Het 50 kWh sterke pakket dat normaal gesproken in de Model 3 ligt heeft plaats moeten maken voor een aanzienlijk lichter (en goedkoper) accupakket dat 17,3 kWh sterk is en 98 kg weegt.

De tweecilinder in de neus komt in actie als de Model 3 boven de 65 km/u komt. De motor zorgt daarbij niet voor aandrijving, maar puur voor het bijladen van de accu. Een reguliere Model 3 is in Long Range uitvoering goed voor een actieradius van 560 km. Dankzij het kleinere accupakket is de elektrische range van de Obrist maar 100 km. Met behulp van de benzinemotor is er echter een range van 1.000 km mogelijk, claimt Obrist. Verder ligt het verbruik volgens de Oostenrijkers op 2 liter per 100 km.

Wie geïnteresseerd is in deze techniek moet nog even geduld hebben. Het HyperHybrid systeem zal naar verwachting in 2023 op de markt komen. In wat voor hoedanigheid is echter nog niet geheel duidelijk. Wel is duidelijk het nog even duurt en Tesla kennende zullen ze in de tussentijd ook niet stilzitten.