Ford gaat gewoon door met de Mustang Mach E ontwikkelen

Niks vertraging oplopen: gewoon doorgaan met de Mustang Mach E.

Als je de deur uit moet voor je werk, is de kans groot dat je niet naar je werk mag. Dat is wellicht nadelig voor jou, maar voor het bedrijf is het ook geen pretje. Geen werk betekent geen vooruitgang in je bedrijf. Die vertraging kan pijn doen.

Ford zou juist snel de Mustang Mach E in productie krijgen. Zodat de auto razendsnel uitgebracht kan worden en men snel kan genieten van de elektrische Mustang. Toch moet ook Ford middenin de cyclus het bijltje er bij neerleggen voor de komende tijd. Geen razendsnelle lancering voor de Mach E.

Je kunt de mensen dus niet naar het werk sturen. Maar het werk kan tot op zekere hoogte wel naar jou toe komen. Ford heeft het ontwikkelingsteam gewoon hun werk laten doen. Het werk kan naar hun huis toe komen: prototypes van de Mach E kunnen gewoon naar huis gebracht worden. Zo kan de data uitgelezen worden en op afstand kunnen ontwikkelingen doorgevoerd worden.

Normaliter zit men met zijn vijven in de auto, maar dat kan nu absoluut niet. Medewerkers ontwikkelen daarom vanuit huis en streamen hun informatie en bevindingen direct naar elkaar. Dat kan dan weer naar de auto gestreamd worden, die de medewerkers voor hun deur hebben staan.

Het ontwikkelingsteam van de Mustang Mach E is al bijna drie jaar bezig met de ontwikkeling van de auto. Het is lastig om daar zo mee te stoppen. Ford hoopt dus zo min mogelijk vertraging op te lopen bij de elektrische SUV. Ook al wordt die wellicht niet zo snel geproduceerd als voorheen. (via Detroit News)