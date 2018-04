Prijzen Porsche 911R dalen als een malle

Net goed.

Verzamelaars die nu nog een Porsche 911R in het bezit hebben en hopen op een dikke winst komen vermoedelijk bedrogen uit. Het lijkt over en uit met de waardestijging van de gelimiteerde 911. Sterker nog, de prijzen lijken als een kaartenhuis in elkaar te zakken.

Porsche wist de ogen van de wereld op zich te vestigen met de komst van de 911R in 2016. Ik weet het nog goed. In maart 2016 was ik in Genève bij de wereld première aanwezig van de Porker. De pers was niet weg te slaan bij het apparaat. De looks van een GT3, zonder de spoilers. 500 pk van de GT3 RS én een manuele versnellingsbak. Vervolgens werd bekend dat Porsche slechts 991 exemplaren van het ding ging maken en de orders stroomden binnen.

Het moest een echte rijdersauto worden. Althans, dat had Porsche voor ogen. Door de auto te limiteren gebeurde het tegenovergestelde. De 911R werd gekocht door verzamelaars die de auto’s later doorverkochten op veilingen. En met succes. Enkele maanden na de introductie doken al de eerste ‘tweedehands’ exemplaren op. De vraagprijs bedroeg soms het zevenvoudige van de oorspronkelijke aanschafprijs. Eén durfal zette een 911R te koop voor 950.000 euro. Nuts.

Met de komst van de 911 Touring Package en de 911 Carrera T is de 911R niet meer zo bijzonder. Dat voelen investeerders ook, want een praktijkvoorbeeld vond onlangs plaats tijdens een veiling van RM Sotheby’s. Een fraaie witte 911R met blauwe strepen werd van de hand gedaan. De auto werd verkocht voor ‘slechts’ 300.000 dollar. Net goed.