Dit is de goedkoopste C6 Corvette van Autotrack

Deze auto moet je durven te rijden.

Nieuwe kopers moeten het stellen met de C7, maar de C6 blijft in mijn ogen één van de mooiste Corvettes ooit gemaakt. Als tweedehandsje duikt er soms eentje op voor een oké prijs. Ja, het zijn nog steeds prijzige auto’s. Je krijgt er echter een echte sportwagen voor terug.

Voor mij is een Corvette een guilty pleasure. In het blauw, als ZR1. Smullen! Ik zou het alleen niet aandurven om er daadwerkelijk eentje te kopen. Dit heeft voornamelijk met het interieur te maken. Het uiterlijke voorkomen van de C6 Corvette is prachtig. Helaas is het interieur een gruwel. Het stuurwiel, de pook, het infotainmentsysteem. Het voelt teveel jaren negentig in mijn ogen. Ben je niet zo’n zeikerd als ik en wens je lekker veel vermogen met een aantrekkelijk uiterlijk, dan is de Corvette geen verkeerde keuze. Let wel: ze kunnen behoorlijk listig uit de hoek komen als de weersomstandigheden niet optimaal zijn.

De goedkoopste C6 Corvette van Autotrack kost 31.500 euro. De grijze Amerikaan heeft 70.000 kilometer gedraaid en komt uit 2006. Helaas is deze targa een automaat, wat het meer een cruiser maakt. De advertentie van deze 404 pk sterke Chevy check je hier.