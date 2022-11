Prijzen RS6 en RS7 Performance bekend!

We weten de prijzen van de RS6 en RS7 Performance. En ja, hij is duur…

Gisteren werden er twee snelle Audi’s onthuld. Het was al bekend dat er een snellere Audi RS6 en Audi RS7 eraan kwamen, maar we waren vooral benieuwd welke naam Audi er aan vast ging hangen.

Prijzen RS6 en RS7 Performance

Dat weten we nu ook: Performance. Dankzij autobloglezer Jeffrey weten we nu ook de prijzen! Het zijn iets aangescherpte versies met meer vermogen (630 pk) en meer koppel (850 Nm). Belangrijker zijn de hardwarewijzigingen. Zo zijn de flowformed-velgen vervangen door speciale gesmede lichtmetalen wielen, die moeten zorgen voor een gewichtsverlaging van 5 kg per wiel ten opzichte van de oude 22 inch patta’s. De nieuwe Continental Sport Contact 7 moeten zorgen voor meer grip.

Verder heb je een meesturende achteras en ligt de topsnelheid nu op 280 km/u in plaats van 250 km/u. Ook is het sperdifferentieel aangepast en gaat er nog meer vermogen naar de achterwielen.

Prijs Audi RS6 Avant Performance

Qua namen heeft Audi diverse namen gekozen in het verleden. Denk aan de Audi RS6 Plus van de 4E en 4F generatie, en natuurlijk de Audi RS4 Competition die onlangs op de markt is gebracht. Voor de snelle versie van de RS6 heeft Audi gekozen voor de naam ‘Performance’.

Dus wellicht dat er later nog een Plus, Competion en dergelijke volgen. Altijd handig om een paar extra namen over te hebben. In dit geval vraag Audi 213.942 euro voor de Audi RS6 Avant Performance.

Mercedes-AMG E63S Estate 4Matic+ (S213)

€ 195.057

Dan de concurrentie. Die is een beetje dun gezaaid. Er zijn namelijk niet veel dikke stationwagons met meer dan 600 pk. De grootste concurrent is de Mercedes-AMG E63S. Deze loopt echter aan het einde van zijn loopbaan. Net als de RS6 Performance is de E63S nog sneller en dikker dan het standaardmodel (alhoewel wij nog nooit het standaardmodel zijn tegengekomen).

De motor heeft 612 pk, dus 18 stuks minder. Qua koppel (850 Nm) gaat het gelijk op. De Mercedes is wel vele malen goedkoper met een prijs van minder dan twee ton. Qua styling is de E63S Estate iets minder opvallend, wat de auto alleen maar leuker maakt eigenlijk.

Alpina B5 Touring Allrad (G31)

€ 185.375

Als je op zoek bent naar een dikke stationwagon met enorm veel vermogen, dan is er ook nog een Alpina B5 Touring. Deze heeft een 4.4 liter V8 in plaats van 4-liter units van de rest van de concurrentie. Qua vermogen maakt het niet uit, want 621 pk is alsnog zat. Ook hier een achttraps-automaat en vierwielaandrijving. De styling is bijna onopvallend te noemen, zeker als je een donkergrijze besteld.

Prijs Audi RS7 Sportback Performance

De Audi RS7 Sportback Performance krijg alle hardware die RS6 ook krijgt. In feite is het de liftback-versie. De RS7 Performance is wel ietsje duurder: 216.808 euro moet ‘ie opbrengen.

Voor de Audi RS7 Sportback Performance kunnen we iets meer concurrenten vinden:

De Porsche is overduidelijk het duurste, alhoewel je een snellere, sterkere en zwaardere hybride versie kan kiezen. Dat geldt ook voor de Mercedes-AMG GT. De Alpina lijkt relatief goedkoop, maar wellicht dat ze de prijzen even moeten checken (en de B7 eraf moeten halen, die wordt immers niet meer gemaakt). Dit lijken de prijzen voor dit jaar te zijn, volgend jaar worden auto’s nog veel duurder. De Ghibli Trofeo is verfrissend en anders en de enige met enkel achterwielaandrijving. De M5 is de prijspakker en de RS7 is eigenlijk best duur.

Met dank aan Jeffrey voor de tip!