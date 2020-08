Prijzen vernieuwde Seat Ateca ONDER 34 mille?

De prijzen van de vernieuwde Seat Ateca zijn bekend.

Voor een langere tijd bleef de Volskwagen Group een beetje aanmodderen met Seat. Aan de ene kant kende het merk een behoorlijke klantengroep in het zuiden van Europa, aande andere kant liet het andere ‘budget’-merk , Skoda, zien hoe het ook kan.

Gelukkig is de productmix een beetje op orde gebracht. Dus geen MPV’s als de Altea en Alhambra, maar lekker kekke, vlotte en hippe crossovers. De Ateca was het eerste wapenfeit en dit model is onlangs voorzien van een facelift. We hebben nu de prijzen van de vernieuwde Seat Ateca voor je.

34 mille

We beginnen zoals altijd met een lekker ‘prikkelende’ kop, want 34 mille, is dat niet een beetje veel geld voor een instap-Ateca? Jazeker, maar je kunt nog geen echte instapmodellen krijgen. Het Ateca-feest begint bij 33.900 euro voor de Ateca 1.5 Style. Deze is voorzien van een 150 pk sterke benzinemotor met handgeschakelde zesbak. Een DSG-transmissie is kost 3.600 euro extra. Lekker zelf schakelen dus en twee maanden naar Tenerife, ofzo.

Seat Ateca Style

Ateca FR en Ateca Xperience

Dan zijn er nog twee uitvoeringen, de Ateca FR is een stukje sportiever aangekleed. De andere versie is de Ateca Xperience, die juist iets ruiger is opgetuigd. De FR is de enige die leverbaar is als 2.0 TSI 4Drive. Dan heb je 190 pk, een DSG automaat én vierwielaandrijving. Perfect als je een caravan wil trekken. De prijs is wel stevig: 53.950. Ook is de FR vooralsnog de enige Ateca die je met een diesel kan krijgen, de 2.0 TDI met 150 pk en DSG. Deze kost 53.450 euro.

Seat Ateca Xperience

Cupra Ateca

Maar het kan nog steviger door te kiezen voor de Cupra Ateca. Deze heeft een sterke versie van de 2.0 TSI motor met 300 pk, 400 Nm, automaat en vierwielaandrijving. Die is er vanaf 63.112 euro. De duurste is de Cupra Ateca Limited Edition, waar ze graag 73.595 euro voor willen ontvangen.

Seat Ateca FR

Instappers

Voor de echte Hollanders onder ons is het even wachten op de instappers. Er komen nog twee motoren aan. De eerste is een 1.0 TSI, een driecilinder met 110 pk. Dit is de enige motor die ook in de uiterst sobere Reference-uitdossing (afbeelding onder) leverbaar wordt. De andere motor is de 2.0 TDI met 115 pk die alleen als ‘Style’ is te verkrijgen.

Seat Ateca Reference

Seat Ateca gallery:

Concurrentie

De prijzen van de vernieuwde Seat Ateca zijn leuk en aardig, maar een beetje context is wel zo handig. Uiteraard nemen we ook even een kijkje om te zien wat je bij de concurrentie moet betalen.

Ford Kuga 1.5 EcoBoost Trend

€ 33.425

Qua prijs komt deze Ford Kuga heel erg dicht in de buurt. De uiterst prettig sturende crossover moet het wel van zijn bochtengedrag hebben, want in een rechte lijn is ‘ie ietwat traag. Niet dat prestaties waanzinnig belangrijk zijn in deze klasse, maar 12,4 naar de 100 km/u is vrij traag voor een auto van dit geld. Qua uitrusting zit er niet veel verschil tussen. Wel een verschil: de 1.5 is een driecilinder, terwijl de 1.5 van Seat een viercilinder is. Eerlijk is eerlijk, de Kuga is wel een half maatje groter en zwaarder, doch niet ruimer. Mocht je een caravan hebben, de Kuga mag 1.600 kg trekken, 200 kilogram minder dan de Ateca.

Kia Sportage 1.6 GDI ComfortLine

€ 33.395

Kia was destijds een van de grondleggers van dit genre. De eerste Sportage was nog echt een stoere rauwdouwer, maar sinds de derde generatie zijn Sportages uitermate prettige en keurige crossovers. Qua maatvoering zit de Sportage tussen de Ateca en Kuga in. De ruimte is ongeveer gelijk aan de Seat. Groot verschil is de motor. De 1.6 is geheel atmosferisch. Op zich zijn de prestaties niet slecht, maar je moet de motor op zijn staart trappen. Wellicht dat de Sportage daarom ‘slechts’ 1.400 kg mag trekken.

Renault Kadjar TCe 140 Life

€ 29.490

Als laatste kijken we naar een andere mediterraanse aanbieding. De Renault Kadjar zit qua concept het dichtste bij de Seat Ateca. De Kadjar heeft ook een viercilinder turbo en relatief compacte afmetingen. Qua binnenruimte is de Ateca winnaar, maar de Kadjar doet er niet heel veel voor onder. Geremd mag je er 1.500 kilogram achter hangen. Wel erg lekker: een zeer gunstige prijs. Dat komt mede door het ontbreken van navigatie en climate control, die de Seat wel heeft.