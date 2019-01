Prik voortaan een stekker in deze vlotte stationwagen

Het gaat immers niet met de sedan.

Kia heeft vanmiddag de doeken getrokken van het ontbrekende model in het gamma van de vernieuwde Optima. De plug-in hybride vindt wederom zijn plaats tussen zijn broers en is een van de meer milieuvriendelijke uitvoeringen van de huidige Optima. Kia pakt direct goed uit door ook de prijzen van de auto te onthullen.

Aangezien de Optima SW PHEV, zoals hij voluit heet, de laatste uitvoering is die de Koreaanse autofabrikant nog moest onthullen, hoeven we ons niet te verbazen over het uiterlijk. Het is bekende koek. Het faceliftmodel van de Optima heeft o.a. nieuwe koplampen en een andere voorbumper gekregen om zich te onderscheiden van zijn voorganger. Daarnaast geeft Kia de auto nieuwe velgen, in de maat 17″.

De aandrijflijn van de plug-in hybride Optima bestaat uit een tweeliter GDi-benzinemotor en een elektrische motor met een batterijpakket van 11,26 kWh. Hiermee kan de auto enkel op elektriciteit net verder dan 60 kilometer komen. Hiermee krijgt de auto een gecombineerd systeemvermogen van 205 pk. Belangrijker: in het beste geval bedraagt het verbruik van de Optima SW PHEV slechts 1,4 liter op 100 kilometer, zo beweert Kia.

De nieuwe Kia Optima Sportswagon plug-in hybride is verkrijgbaar vanaf 44.395 euro. In dit geval moet men kiezen voor de zogenaamde DynamicPlusLine. De iets rijker uitgeruste ExecutiveLine kost minimaal 47.895 euro. Hoeveel Kia de klant bij deze uitvoeringen geeft, kun je HIER lezen.