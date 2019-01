Dit is de “nieuwe” Volkswagen Passat

Ze zullen erom staan te springen.

Met de onthulling van de vernieuwde Passat laat Volkswagen zich niet van zijn beste kant zien. De Amerikanen hebben sinds het dieselgate een groot deel van hun vertrouwen in de Duitse autofabrikant verloren en met deze facelift zal Volkswagen dit vertrouwen niet snel terugwinnen. De autofabrikant heeft namelijk een minimale facelift gepresenteerd voor het ernstig verouderde model, dat origineel uit 2012 stamt.

Nu is het wel zo dat uit de statistieken is gebleken dat men in de Verenigde Staten absoluut niet meer op zoek is naar sedans, maar dat wil nog niet zeggen dat het door Trump geteisterde volk een halfbakken auto als deze verdient. Hoewel Volkswagen het plaatwerk van de Passat heeft bijgepunt, staat de auto nog altijd op een verouderd platform. Dit is opmerkelijk, want dit betekent dat de auto niet dezelfde basis heeft als de vernieuwde Passat voor China.

Binnenin de auto vinden we eveneens betrekkelijk weinig vernieuwingen. Eigenlijk is de meest ingrijpende aanpassing het nieuwe infotainmentscherm. Overigens herkennen we binnen een duidelijk verschil tussen de Chinese versie en de Passat NMS voor Noord-Amerika. Laatstgenoemde mist namelijk de Virtual Cockpit.

De technische kant van het verhaal is niet veel positiever. De nieuwe Volkswagen Passat voor Noord-Amerika behoudt namelijk exact dezelfde 176 pk sterke vier-in-lijnmotor. Aan deze vierpitter heeft Volkswagen alleen het koppel veranderd. Voortaan produceert de auto geen 249 Nm, maar 281 Nm. Schakelen geschiedt in de auto middels een zestrapsautomaat.