“Crossovers zijn wél leuk met 500 pk,” dacht Nissan

Geef ze eens ongelijk.

In een poging de toekomst van de sedan te redden heeft Nissan besloten een concept te presenteren. De zogenaamde IMs moet de guldenweg middenweg zijn tussen een sedan en een crossover. Je kunt het op twee manieren zien: Nissan heeft het idee van een crossover gepakt en de koets flink naar de grond gedrukt, of een sedan de lucht ingetrokken. Hoe je het ook ziet: het resultaat mag er zijn. Zeker als je een blik werpt op de aandrijflijn.

De IMs Concept, die door Nissan wordt bestempeld als een “elevated sports sedan“, is een brehoorlijk futuristische interpretatie op de sedan. In plaats van voor de logische optie te gaan en een hatchback van het I-PACE-achtige studiemodel te maken, heeft Nissan een authentieke kofferbak in het doorlopende dak van de IMs verwerkt. Helemaal onlogisch is het echter niet, want hierdoor heeft de automaker nog een extra, individuele stoel in de IMs kunnen plaatsen.

De sportieve kant van de sportsedan komt naar boven wanneer we de krachtbron van de IMs onder de loep nemen. Nissan droomt bij dit concept van een enorm batterijpakket. Hiermee geeft het zichzelf heel wat ruimte om te spelen. De IMs moet op het theoretische papier namelijk ruim 600 kilometer ver kunnen komen op één lading. Tegelijkertijd bedraagt het vermogen een niet onsmakelijke 490 pk. Het koppel is zoals we van een elektrische auto mogen verwachten meer dan respectabel: het studiemodel beschikt over 800 Nm.

Uiteraard betwijfelen we of de IMs Sports Sedan Concept in deze vorm (of überhaupt) het productiestadium zal bereiken. Net als de IMx is het een té merkwaardig apparaat voor de grote menigte. Wel rekenen we erop dat Nissan in de toekomst steeds meer van zijn modellen zal uitrusten met volledig autonome techniek – iets dat ook op de IMs uitvoerig onder de aandacht wordt gebracht.