Prior Design tovert Hyundai i30 N om tot Delta Integrale - Autoblog.nl

De Hyundai i30 N van Prior Design doet ons in meerdere opzichten denken aan de rallyheld.

We leven in een rare wereld: Lamborghini bouwt SUV’s, Volkswagen verkoopt elektrische auto’s als warme curryworsten en Hyundai bouwt leuke auto’s. Dat laatste is te danken aan het nieuwe N-label, sterk gemaakt door de leuke i30 N.

i30 N

De recent gefacelifte i30 N is een hete hatchback door Hyundai. Normaliter heeft een recept wat bijschaving nodig voordat het echt goed is, maar de i30 N is nu al een toffe optie in zijn segment. Zijn tweeliter levert 250 tot 280 pk wat met een handbak of sinds kort een N DCT-automaat met acht versnellingen op de weg gebracht wordt.

i30 N (2020)

i30 N-Line (2020)

Te kalm

Wellicht een nadeel van de i30 N is dat Hyundai een beetje haar eigen glazen ingegooid heeft. De i30 N is namelijk op een precies genoeg subtiele wijze te onderscheiden van een reguliere i30. Sinds de facelift van de i30 er als N-Line is wordt het een bijzonder vergelijk, kijk maar naar bovenstaande afbeeldingen. Zou je Performance Blue als lakkleur inwisselen voor een zwart, wit of rood, dan wordt het onderscheid met een reguliere i30 knap lastig. Prior Design helpt een handje.

Delta Integrale

De enige Hyundai die Prior Design onder handen heeft genomen is de Kona, maar de i30 N is nu ook voorzien van een relatief subtiele widebody. Toch verandert het hele aanzicht van de auto door de toevoeging van bredere wielkasten. Ook de Rotiform-velgen dragen bij aan een dikker aanzicht, maar ook aan het feit dat de Hyundai i30 N van Prior Design zo gaat lijken op een Delta Integrale. De Integrale Evoluzione had ook een wat verder opstaande spoiler en dikke meerspaaks rally-achtige velgen.

De rally-referentie is niet helemaal op zijn plek, want Hyundai rijdt enkel rally met de i20. Toch heeft Prior Design zo een manier om oude dagen te doen herleven met hun Integrale-achtige kit voor de Hyundai i30 N. De prijs van de volledige set is 3.999 euro, bestellen kan op de site van Prior Design.