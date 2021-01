Autoblog advies: sportieve gezinsauto met uitstraling voor € 25.000 - Autoblog.nl

Wat is de leukste sportieve gezinsauto met uitstraling voor 25 mille. Team Autoblog zoekt het voor u uit!

Het begint meteen lekker dit jaar! We gaan voor het eerste advies van dit jaar op zoek naar een auto voor Autoblog lezer Jesse. Om het nieuwe jaar een beetje leuk te beginnen is het budget heel toereikend.

Jesse rijdt op dit moment in een heuse Alfa Romeo Giulietta. De auto is onlangs uit productie genomen, maar het exemplaar van Jesse is alweer bijna 11 jaar oud. Net als veel andere Alfisti zorgt hij heel erg goed voor zijn auto. Nu de auto iets ouder wordt, maar nog steeds goed is, kijkt Jesse graag even verder. Nu is de auto nog goed te verkopen. Er zijn geen grote mankementen die ervoor zorgen dat je slechts de oud-ijzerprijs ervoor kunt krijgen.

Sportieve gezinsauto

Maar ja, wat komt er dan voor in de plaats? Jesse heeft een redelijk budget om een nieuwe sportieve gezinsauto uit te kiezen. Maar voordat je denkt aan Quattroportes en XJR’s, de auto moet wel aan een aantal eisen voldoen. Jesse wil namelijk een hele hoop opties hebben: automaat, stoelverwarming, panoramadak, elektrische voorstoelen, LED-verlichting (of Xenon) en als het kan eveneens setje goede wielen. Jesse wil graag iets sportiefs, maar voor zijn vriendin is dat niet nodig. Qua formaat moet het een C- of D-segmentauto zijn. Geen station of crossover, want Jesse is nog vrij jong van geest. Kortom, wat zijn luxe opties?

Aanvullend op bovenstaande, de wensen en eisen van Jesse:

Huidige auto: Alfa Romeo Giulietta Koop / Lease: Koop Budget: 20-25k, eventueel 30k (maar dan moet het wel iets bijzonders zijn) Jaarkilometrage: 15.000 km Brandstofvoorkeur: Benzine Reden aanschaf nieuwe auto: Alfa is nu nog goed genoeg om te verkopen, tijd voor iets nieuws Gezinssamentelling Vriendin en twee kinderen Voorkeursmodellen: Volvo S60, Alfa Giulia, Jaguar XE No go: Saaie auto’s met geen uitstraling

Lastig: Volvo S60

Natuurlijk, voor 25.000 euro kun je met gemak een Volvo S60 kopen. Het nadeel is dat je een beetje valt tussen de wal en het schip. De plug-in hybrides zijn de zware diesel D6-modellen. Op zich erg fijn in de omgang, maar met 15.000 km per jaar is het wellicht iets te veel van het goede. Ook zijn dat stationwagons en daar is Jesse te jong voor. Het nadeel is dat de nieuwe generatie S60 (de derde pas) nét buiten het budget valt.

De meeste S60’s die in het budget vallen zijn de latere tweede generatie, met een relatief kleine T2/T3 motor onder de kap. Niet verkeerd, maar daarmee heb je het gevoel niet dat je je zelf trakteert. Maakt dat niet zoveel uit, check dan hier het Volvo S60 aankoopadvies. Ook is het niet echt een sportieve gezinswagen. Ook met een dikke motor en R-Line pakket, is het voornamelijk een comfortabele auto.

Audi A3 Limousine 1.8 TFSI S-Line quattro (8V)

€ 24.900

60.000 km

2015

Toch gek, een auto waarbij de meeste items niet standaard zijn, deze kun je redelijk eenvoudig vinden op de occasionmarkt. Er staan namelijk een hoop complete Audi A3 sedans op het internet. In de meeste gevallen gaat het om 1.4 TFSI, de 1.8 is wat lastiger te vinden. Maar wel de moeite waard, want de 180 pk sterke viercilinder is heel erg fijn in de omgang, zonder dat het verbruik enorm veel hoger ligt dan dat van de 1.4.

De A3 Limousine is een van de meest geslaagde auto’s in zijn segment. Qua ruimte moet je er niet te veel van verwachten. Voorin deze Audi zit je vorstelijk, achterin is het niets ruimer dan je huidige auto. Gezien het feit de kinderen nog zo jong zijn, is het geen enkel probleem en kan de auto voldoen als sportieve gezinsauto. Je kan ook kiezen voor een jonge A3 e-tron, dan zit je wel aan een ‘sportback’-carrosserie vast. Het Audi A3 aankoopadvies bekijk je hier.

Mercedes-Benz CLA 250 AMG Line

€ 25.950

80.000 km

2015

Als het gaat om panoramadaken, dan is de CLA koning. Als we alle opties aanvinken komen we een enorme zee aan CLA’s tegen. Men rustte destijds de CLA vaak uit met veel opties. Is dat een goed teken? Op zich wel. De auto heeft veel uitstraling, zeker in AMG trim. Veel exemplaren zitten goed in de uitrusting, maar let op: dit was niet standaard! Dus check echt even of alles erop zit bij deze chique Mercedes. Ook even checken: sla die ‘180’ over, in het budget kun je ‘250’s vinden en die zijn gewoon een stuk fijner in de omgang en passen iets beter bij het AMG-pakket, dat weer zorgt voor de nodige uitstraling.

Nadelen? De CLA is echt niet ruim te noemen. Dit kun je (zeer beperkt) oplossen door voor een shooting brake te gaan, maar dat ‘neigt’ naar een stationwagon die eigenlijk niet gewenst is. Ook is de auto niet vrij van rammels en andere zaken die vermeld staan in het CLA aankoopadvies.

Een C-klasse is te vinden met dergelijke opties, maar in het budget al wat lastiger te vinden als je geen concessies wil doen aan kilometers of bouwjaar. De C350e is zeer interessant, maar bij de exemplaren die in het budget vallen, moet er vaak nog 21 procent btw worden afgedragen worden.

BMW 330e iPerformance M Sport

€ 24.995

2017

65.000 km

De standaardkeuze voor mensen die een sportieve gezinsauto of zakenauto zoeken. En toch moeten we ‘m even benoemen. De 3 Serie is zo’n auto die veel hokjes op de juiste wijze aanvinkt. In het budget kun je de 330e bemachtigen. Een 330e is niet zo sportief of lichtvoetig als een 330i of een koppelmonster als een 330d, maar de prestaties van de plug-in BMW komen op papier redelijk overeen en de kosten zijn relatief laag. Zeker als je zelf kunt laden. Ook heb je nog eventjes voordeel van het halftarief in de MRB. Het mooie van de 330e is dat je nauwelijks het idee hebt dat je een ‘milieuconcessie’ maakt. Ze zijn voldoende te vinden in Nederland, ook met de verplichte ‘High Executive’ pakketten en M-Sport uitvoeringen. Uiteraard hebben we ook een 3 Serie (G20) aankoopadvies voor je!

Alfa Romeo Giulia Super 2.0T (952)

€ 26.850

2017

75.000 km

We moesten even het panoramadak laten schieten. In Nederland konden we geen Giulia vinden met een hoger zwaartepunt. Als je vanuit een Giulietta komt, zie je dat die Giulia meer dan een volle generatie moderner is. Dat is met name het geval in het interieur van deze Alfa Romeo. Volgens sommige Journo’s was dat niet ‘op Duits niveau’, maar serieus: dat zijn de Duitse merken eigenlijk ook al lang niet meer. De tijden van De Audi A4 (B7) en BMW 3 Serie (E46) eigen ver achter ons. Het is prima in de Giulia qua luxe en ambiance.

Zeker als je kiest voor een exemplaar met aparte kleurstelling. Het hoogtepunt is het onderstel en op nummer twee de aandrijflijn. De Giulia heeft achterwielaandrijving (met koolstofvezel cardanas!), achttraps automaat van ZF en een 2.0 motor die met gemak van 200 naar 300 pk gekieteld kan worden. Een complete sportsedan. Het is niet de meest praktische auto, maar in dit lijstje mag dat geen naam hebben.

Jaguar XE Portfolio 2.0 (X760)

€ 27.950

2016

65.000 km

Eigenlijk is het hartstikke zonde dat deze auto massaal door iedereen wordt genegeerd. Waar we geregeld de Giulia nog ophemelen en iedereen zit te wachten totdat deze betaalbaar wordt, vergeten we de XE een beetje. Zonde, want ook dat is een geweldige sportieve gezinsauto. De Jaguar XE heeft een geweldig chassis. Dat is ongeveer de USP van de Jaguar, zeker in een sportievere trim (die wij niet konden vinden), maar achteraf kun je prima wat magie vinden door een R-Sport of Bilstein-onderstel eronder te zetten.

Het is een Jaguar, dus hij heeft uitstraling, maar eerlijk is eerlijk: het ligt er niet dik bovenop, alhoewel de auto in een goede kleur met leuke wielen zeker fraai oogt. Waar het een beetje misgaat, is het interieur. Althans, in veel XE’s. Bij de Portfolio met fraai leer en hout toont het al een stuk beter dan zo’n kale instapdiesel. Over de motor gesproken, de 2.0 Ingenium benzinemotor is goed, maar niet zo gewillig als de gelijkwaardige motoren van Alfa of BMW.

YOLO: Tesla Model S 85

€ 28.950

2013

220.000 km

Een elektrische auto met gave uitstraling vinden is een beetje lastig. Niets ten nadel van de Nissan Leaf, Hyundai Kona of Renault Fluence, maar het zijn geen petrolhead-auto’s. De Tesla Model S is dat stiekem wel. De Model S heeft een paar voordelen. Ten eerste de wegenbelasting. Die is er niet. Ook hoef je geen tankstation meer op te zoeken. De Model S is ook in deze relatief bescheiden uitvoering behoorlijk rap. Nog een voordeel: ze zijn heel erg ruim en praktisch. Daarmee is het niet echt een ‘sportieve gezinsauto’, maar wel een snelle familieauto.

En in 2013 had Tesla dus al een auto met een redelijke actieradius. Is het allemaal hosanna? Updates hoef je niet meer te verwachten en de bouwkwaliteit is echt heel erg wisselvallig. Je zit in een soort plastic bak met kunststof ‘leder’ en een heel erg groot scherm. Ondanks de hogere kilometerstand hoef je niet direct heel bang te zijn: kettingspanners, zuigerveren, automaten, turbo’s: allemaal dingen waar je niet bij op hoeft te letten. Waar he wel op moet letten vertelt @wouter jullie in dit Tesla Model S aankoopadvies.

Wil jij ook advies over je volgende auto? Vul dan dit formulier in, waarbij je ons voorziet van alle relevante gegevens. Wie weet vinden wij jouw volgende droom-auto!