Dit is het goedkoopste statement dat je in Nederland kunt maken

Een statement dat je een coole gast (m/v/x) bent, met smaak en lef. Anders zou je dit nooit kopen…

Toen ik een nieuwe tweedehands auto nodig had, heb ik natuurlijk flink lopen zoeken op Marktplaats en daarbij zijn verschillende rijdende statements de revue gepasseerd. Een Jeep Cherokee bijvoorbeeld. Geniaal ding. Of zijn broertje, de Wrangler. Misschien nóg wel leuker.

Ik heb zelfs even gedacht aan een oude Rolls Royce, maar zelfs IK ben niet zo onverstandig. Uiteindelijk heb ik lang getwijfeld tussen twee ‘moderne klassiekers’. De ene was de Jaguar X350 en de andere de Citroën C6. En nog steeds denk ik als ik zo’n C6 zie dat ik misschien wel de verkeerde keuze heb gemaakt…

Het goedkoopste statement van Nederland

Want hoe blij ik ook ben met mijn Jaaaaag (die overigens verrassend goed blijkt te zijn, maar daarover later meer), zo’n C6 is toch wel minimaal van hetzelfde niveau als mijn XJ8. Want ook hier geldt het; het is een -relatief- moderne auto in een ‘klassiek’ jasje.

Want iedereen en Stevie Wonder kan zien dat dit statement is gebaseerd op de Citroëns uit het verleden. De C6 lijkt namelijk precies op de legendarische CX, maar dan getekend door de zoon van de oorspronkelijke ontwerper. En dat is een compliment voor deze zoon. Ik weet uit ervaring hoe moeilijk zoons van legendes het kunnen hebben als ze zelf eens iets proberen, dus een beetje extra credits voor hem kunnen geen kwaad…

Koop dit goedkoopste statement van Nederland

En het leukste is, je kan zo’n rijdend statement nu kopen voor dezelfde prijs als je voor een appel en een ei betaalt. En tegenwoordig, met de prijzen in de supermarkt, is dat niet eens overdreven. Deze kost namelijk écht zó weinig., dat er eigenlijk geen reden is om het niet te doen.

De Citroën C6 die wij hebben gevonden wisselt namelijk van eigenaar voor het luttele bedrag van €2950,-. En ja, dat is weinig. Daarvoor krijg je wel wat ‘gebruikerssporen’ terug, maar voor dat geld boeit dat toch helemaal niks, toch?

Ok, het is een 2,7 liter twin-turbo diesel -die ook in de X350 lag- met 204 pk en misschien is dat lastig qua milieuzones als je in een grote stad woont. Maar hee, dan heb je eindelijk een goede reden om die plek te verruilen voor een leuke stek in de provincie. Win-win.

Hebben hebben hebben

Dit ultieme rijdende statement is er een uit 2007 en heeft er inmiddels 254.781 kilometers opzitten. Maar ik denk altijd, als hij zó veel heeft kunnen draaien, dan moet het wel een goede auto zijn.

Hij heeft zoals eerder gezegd een beetje gebruikerssporen, maar die zetten we gewoon weg als ‘charme’. Werkt altijd. Verder is er volgens de adverteerder niks mis mee, dus daar kun je hem aan houden. Het staat nu immers op Autoblog.nl

De hele advertentie kun je hier bekijken, maar eigenlijk adviseren we je om dat ding gewoon ongezien te kopen.

Wat kan er in hemelsnaam mis gaan voor die prijs… Niks toch?