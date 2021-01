Jeep Grand Cherokee L kan bochten maken - Autoblog.nl

De Jeep Grand Cherokee L vult een nieuw gat op dat nog gemaakt moet worden.

Van alle merken uit de FCA-groep (dat tegenwoordig Stellantis heet), gaat het met de meeste merken niet heel voortvarend. Chrysler is zo goed als overleden, Lancia bevindt zich in het vagevuur en Alfa Romeo lijkt ook op zijn einde te zijn. Zeker nu ze geen auto’s meer aan PSV mogen uitlenen.

Dodge doet het niet verkeerd, met de bedrijfswagen-divisie RAM als paradepaardje. Ook Jeep gaat als een speer tegenwoordig. In Nederland is het merk niet oververtegenwoordigd, maar met name in de VS doen ze het heel aardig. Voor vandaag hebben we de Jeep Grand Cherokee L voor je!

Eerst de lange versie

Ja, je leest het goed: Jeep Grand Cherokee L. De Grand Cherokee L is boven de gewone Grand Cherokee geplaatst, maar onder de nog te introduceren Wagoneer. Over de reguliere Grand Cherokee gesproken, die generatie loopt nu al bijna 11 jaar mee. Een gewone versie verwachten dan wij dan ook binnenkort.

Het grote verschil tussen de gewone en de L is dat de langere versie plaats biedt aan zeven personen. Nog nooit heeft iemand een fullsize SUV gezien waarbij alle stoelen bezet werden, maar toch schijnt iedereen het nodig te hebben. Een kortere Grand Cherokee zonder L zal waarschijnlijk op termijn volgen.

Verschil Jeep Grand Cherokee L en Grand Wagoneer

Om even een idee te krijgen bij de nieuwe Jeep Grand Cherokee L, het apparaat is behoorlijk groot. De lengte is 5,20 meter en de wielbasis bedraagt 3,09 meter. Groot, maar niet zo groot als de Grand Wagoneer gaat worden. Nog een groot verschil is dat de Wagoneer en Grand Wagoneer gebouwd zullen worden op een RAM 1500-bodemsectie.

Dat betekent dus een ladderchassis voor de Wagoneer. De Grand Cherokee-familie zal een zelfdragend koetswerk krijgen. Een ladderchassis is handig als je zware karren wil trekken of voor het ruigere terreinwerk. Een zelfdragend koetswerk is fijner als je bochten wil maken op het asfalt.

Motoren Jeep Grand Cherokee L

Dan de aandrijflijnen. Jeep maakt gebruik van de bekende aggregaten. Het is duidelijk dat de auto geen hit gaat worden in Nederland. De atmosferische Pentastar V6 en de 5.7 Hemi V8 zullen leverbaar worden. Niet dat die 5.7 niet machtig is (dat is ‘ie namelijk wel), maar we hebben het over 15 jaar oude techniek terwijl de tijden ingrijpend veranderen. Wellicht dat op een later moment andere versies bijkomen.

Zoals wel meer SUV’s in de VS zijn de standaard-modellen voorzien enkel achterwielaandrijving. Vierwielaandrijving is alleen aanwezig op de duurdere modellen. Of de Jeep Grand Cherokee L naar Nederland komt is niet bekend, maar gezien het feit dat de Wrangler al meer dan 100.000 euro kost, lijkt het ons onwaarschijnlijk.