PSV dumpt Mercedes en rijdt voortaan Alfa Romeo

Het tekort aan Italianen op het veld wordt op vindingrijke manier goedgemaakt.

PSV en Alfa Romeo hebben vandaag gezamenlijk aangekondigd dat de Italiaanse autofabrikant de komende drie jaar de enige en officiële autopartner van de Eindhovense voetbalclub zal zijn. In totaal zal Alfa Romeo liefst 90 auto’s aan de club leveren, die verdeeld zullen worden onder de vaste medewerkers en, uiteraard, de atleten.

Hoewel nog niet duidelijk is welke modellen en uitvoeringen er precies zijn gekozen, mag het duidelijk zijn dat er op het gebied van keus flink is gesnoeid. Ten opzichte van Mercedes, dat talloze bolides in verschillende vormen en maten in haar gamma heeft, biedt Alfa Romeo momenteel niet meer dan vier auto’s aan: de Giulia, Stelvio, MiTo en Giulietta. De auto’s zijn overigens geen cadeautjes, aangezien ze via een leasecontructie met de leverancier, Driessen Autogroep, geleverd zullen worden.

Het grootste gedeelte van het PR-gebrabbel zullen we je besparen, maar wel interessant om te vermelden is dat Alfa Romeo op dit gebied allesbehalve onervaren is. De Italianen zijn vooral aanwezig in Spanje. Hier leveren ze auto’s aan de clubs Atético Madrid, Valencia en Real Betis. Zonder meer een fijne toevoeging aan de garage van de spelers, maar ik kan het niet laten te denken dat ze bij Real Madrid en FC Barcelona toch iets vrolijker zijn.

