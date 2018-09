Alle Porsche elektrisch, behalve de 911

En dit moet relatief snel gebeuren.

Porsche lijkt in een stroomversnelling te gaan als het gaat om vriendelijk zijn voor het milieu. Deze week werd het heugelijke nieuws naar buiten gebracht dat Porsche stopt met het produceren van auto’s met een (vieze?) dieselmotor. Althans, ze komen niet meer terug. Ze waren immers al een tijdje niet meer te bestellen. Als het gaat om diesels in de ban doen, staat Porsche niet alleen. Volvo is er bijna klaar mee en Toyota in Europa ook. Porsche heeft, net als alle andere fabrikanten, aangegeven zich te gaan richten op geĆ«lektrificeerde en elektrische auto’s.

In het verleden liet Porsche-CEO Olive Blume al weten dat in 2025 een kwart van alle Porsches voorzien zullen zijn van een elektromotor. Maar in het hoog aangeschreven Manager Magazin laat Blume weten dat die plannen gewijzigd zijn. Het is nu de bedoeling dat in 2025 driekwart (!) van alle Porsches geheel elektrisch is.

In dat scenario zou het er dus op neerkomen dat elke Porsche een elektrische motor heeft, op de 911 na. Porsche heeft eerder al aangegeven dat de 911 voorlopig niet volledig elektrisch zal worden en dat die plannen er ook niet zijn. Het is echter wel mogelijk dat de Boxster en Cayman op den duur dus elektrische aandrijving krijgen.

Volgens Manager Magazin zou de volgende Macan in 2022 ook volledig elektrisch zijn. De auto komt dan te staan op het ‘PPE’. Dat staat voor Premium Platform Electric en is een modulaire bodemplaat dat Porsche heeft ontwikkeld in samenwerking met Audi. De eerste volledig elektrische Porsche, de tegenvallende Taycan, komt in 2019 op de markt en de orders schijnen binnen te stromen. Op dit moment gaat Porsche uit van 20.000 exemplaren per jaar, maar dat kan nog opgehoogd worden.