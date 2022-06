Zwaar verlaagde T-Roc Cabrio lost probleem op

Met deze zwaar verlaagde T-Roc cabrio heb je in elk geval niet meer een onnodig hoge auto. Maar wat moet je er nu mee?

De Volkswagen T-Roc Cabriolet is een bijzonder geval en dat het is het. Het is de vrij onlogische combinatie tussen een crossover en een cabriolet. De Nissan Murano CrossCabriolet en Range Rover Evoque Cabrio hebben al bewezen dat de klant er niet op zit te wachten. Echter, de T-Roc opereert net eventjes in een ander prijssegment.

Waar je bij de Evoque al gauw een ton kwijt was, is de T-Roc Cabrio er al voor de helft. Kijk, dan is het wel een geinige auto voor erbij. Het is überhaupt een van de weinige moderne betaalbare cabriolets.

Zwaar verlaagde T-Roc cabrio

Mocht jij ‘m ook te hoog vinden, dan heeft EAH Customs een oplossing voor je. Deze toko specialiseert zich in producten van Volkswagen en Audi, maar voor een Mercedes-Benz draaien ze hun hand ook niet om. In dit geval gaat het om een Volkswagen T-Roc Cabriolet van een klant. Die wilden met een paar modificaties de auto iets naar eigen wens afstemmen.

En dat is gelukt! Daarvoor is er gekozen voor een paar simpele doch effectieve modificaties. Dankzij een Bilstein-onderstel in combinatie met luchtvering is het mogelijk om de T-Roc Cabrio enorm veel lager te leggen. Heel veel lager. Dan koop je een hoge cabrio en het eerste wat je doet is ‘m enorm verlagen. Dankzij het Airlift 3P kun je ‘m in traploos in hoogte instellen.

HRE-wielen

Op zijn laagst zie je dat de velgen onder de schermen komen. Die fitment voor elkaar krijgen zal nog wel een heel karwei te zijn geweest. Dat zijn HRE-velgen van het model FF15. De meeste HRE-velgen zijn extreem duur (want gesmeed), maar deze zijn flowformed dus ietsje minder prijzig. Je bent alsnog wel 750 euro per velg kwijt, maar HRE’s kunnen snel prijziger worden. De banden zijn Nexens in de maat 235/30 30.

Verder is de zwaar verlaagde T-Roc cabrio gewoon een reguliere R-Line met 1.5 TSI motor en 150 pk. Wellicht kunnen ze daar bij EAH Customs, alhoewel de auto nooit zo snel zijn als deze eruit ziet. Enfin, ook interesse? Je kunt alle onderdelen per direct bestellen en laten monteren.

