10 landen en hun voordelen bij een elektrische auto

Is het gras bij de buren groener?

In Nederland kennen we de voordeeltjes van het rijden van een elektrische auto. Al is de huidige regelgeving vooral gericht op de zakelijke markt, waardoor een groot deel van de bevolking geen financiële trigger heeft om over te stappen op elektrisch rijden. Uiteraard is Nederland niet het enige land dat elektrisch rijden stimuleert. Andere landen doen het ook en in sommige gevallen kan ons land er misschien nog wat van opsteken.

Noorwegen

We beginnen maar meteen met het bekendste EV-land ter wereld. Noorwegen is het enige land ter wereld dat meer (volledige) elektrische auto’s verkoopt dan auto’s met een conventionele aandrijflijn. Daar moet wel een kleine kanttekening worden geplaatst. Het klinkt misschien heel indrukwekkend, maar het Scandinavische land verkoopt relatief weinig nieuwe auto’s. Volkswagen is het meest verkochte merk in het land, met iets meer dan 23.000 verkochte auto’s in 2017. Ter vergelijking: in Nederland werden in 2017 bijna 43.000 Volkswagens verkocht.

Het land kent tal van voordelen voor elektrische auto’s. Je mag over de busbaan rijden (als je met z’n tweeën in de auto zit), je hoeft geen tol te betalen voor het gebruik van de snelweg en er is geen belasting op de aanschaf van een elektrische auto. Daarnaast betaal je minder wegenbelasting en zijn diverse betaalde parkeerplekken gratis voor EV’s. Noorwegen moet wel oppassen met al deze voordelen, want hoe meer lokkertjes, hoe lastiger het straks gaat worden om de subsidies in een stabiel tempo af te bouwen. Op gegeven moment moet de elektrische auto ‘normaal’ worden en niet alleen aantrekkelijk door allerlei ludieke regeltjes.



Verenigde Staten

In de VS liggen de zaken iets anders. Omdat elke staat zijn eigen gouverneur heeft, worden de wetten ook grotendeels per staat anders geregeld. Elke staat heeft zijn eigen regels en op dit moment is Californië dé EV-staat van de VS. Je kunt San Francisco aanduiden als ‘hoofdstad’ in dit geheel. De stad is onderdeel van tal van experimenten en vele techbedrijven zijn te vinden in de omgeving van SF.

Met een elektrische auto mag je in Cali op de carpoolwegen op de snelweg rijden, ook als je in je eentje bent. Normaal gesproken moet je namelijk met minimaal twee mensen in de auto zitten. Ook hoef je op sommige tolwegen niet te betalen met een EV. Ten derde kun je rekenen op een belastingkorting van 7.500 dollar bij de aanschaf van een elektrische auto. Dit is overigens geldig in alle staten van de VS. De staat Californië doet daarnaast een eigen bijdrage in de vorm van nog eens 2.500 dollar korting. Bij beide vormen van korting wordt wel gekeken naar het inkomen. Ook hier is, net zoals in Noorwegen, het voordeel van kracht dat je met een EV gratis mag parkeren op gemeentelijke parkeerplekken.



België

Dan wat dichter bij huis. In België krijgt men maximaal 4.000 euro korting op de aanschaf van een elektrische auto. Er zitten wel voorwaarden aan deze vorm van premie. Zo moet je de elektrische auto minstens drie jaar in bezit houden. De regel is voor zowel consumenten als ondernemers.

Zakelijk zijn er diverse extra voordelen voor de Belgen. Bij de aankoop van een EV mag 120 procent worden afgetrokken van de belasting. Voor het gebruik van elektriciteit om de auto op te laden mag 75 procent worden afgetrokken. Belgen met een elektrische auto hoeven geen verkeersbelasting en BIV (Belasting op Inverkeerstelling) te betalen in het Vlaams Gewest.



Frankrijk

Parijs staat bekend als de stad van de romantiek, maar onder realisten ook bekend als de stad van de luchtvervuiling. Geen wonder dat ook Frankrijk het eigen volk rap in emissievrije auto’s wil hebben. In 2015 werd bekend dat automobilisten op 10.000 euro subsidie kunnen rekenen als ze een oude diesel inruilen op een nieuwe elektrische auto. Het plan werd in 2014 voorgesteld aan het parlement. De auto moet voor 2016 zijn aangeschaft, om fraude te voorkomen.

Afhankelijk van de provincie, kun je ook rekenen op een korting in eigendomsbelasting. In de ene provincie is dit 50 procent, in de andere 100 procent. Zakelijke rijders betalen in Frankrijk geen belasting voor het rijden van een volledige EV. Voor (plug-in) hybrids geldt een vrijstelling van twee jaar.



Duitsland

Duitsland staat niet bekend als EV-land. Als je kijkt naar het aantal laadpalen en de adoptie van de elektrische auto, dan blijft de Duitse bevolking liever bij het oude. Desondanks heeft de regering enkele voordelen voor EV-rijders in het leven geroepen. Bovendien zijn de Duitse autofabrikanten volop met elektrisch rijden bezig. Tegen 2025 kunnen we een hoop elektrische auto’s van Duitse makelij verwachten.

Onze oosterburen hanteren een korting van maximaal 4.000 euro op de aanschaf van een volledige elektrische auto. Op hybrides geldt een korting van maximaal 3.000 euro. Volledige elektrische auto’s, geregistreerd tussen 2011 and 2020, hoeven 10 jaar geen autobelastingen te betalen.



Verenigd Koninkrijk

De Britse regering heeft serieus geld gepompt in de vergroening van de auto-industrie. Net als in Frankrijk, kampt de hoofdstad met veel vervuiling. Dit heeft er onder mee toe geleidt dat dieseltaxi’s in Londen plaats moeten maken voor volledige elektrische varianten.

Volledige elektrische auto’s met een bedrag tot 40.000 pond komen niet in aanmerking voor wegenbelasting. De Britten kunnen 4.500 pond korting krijgen op een 100 procent elektrische auto, of 2.500 pond op een hybride. Met een elektrische bestelbus maak je de meeste kans op korting. Daar heeft de regering namelijk maximaal 8.000 pond korting op beloofd. Het Verenigd Koninkrijk heeft de subsidie naar eigen zeggen ingevoerd om de dure elektrische auto’s beter te laten concurreren met vergelijkbare, goedkopere diesel- en benzineauto’s.

Lokaal zijn de regels overal anders met betrekking tot extra voordelen, zoals bijvoorbeeld gratis parkeren voor elektrische auto’s. Daarnaast betaald de overheid mee aan de installatie van een thuislaadstation. Je komt dan in aanmerking voor 500 pond.



Zweden

In Zweden is de overheid gek op alles wat duurzaam is. Dat blijkt uit recente plannen om elektrische mobiliteit te steunen. Het land begint klein. Zo kunnen consumenten tot 25 procent van de aankoopprijs terugkrijgen op de aanschaf van een elektrische fiets, driewieler of een lichtgewicht elektrisch voertuig zoals een Renault Twizy.

Daarnaast gaat er per 1 juli 2018 een nieuwe regel in werking. De Zweedse overheid komt met een bonus-malus systeem voor nieuwe auto’s. De belasting op de aanschaf van een auto met een conventionele aandrijflijn gaat omhoog, terwijl de aanschaf van een auto met een lage CO2-uitstoot juist zal worden gestimuleerd.



China

De opmars van de elektrische auto is nu ook echt begonnen in China. Iedereen weet dat de milieutoestanden in het Aziatische land alles behalve kosjer zijn en dus moet China hard aan de bak om onder meer luchtvervuiling aan te pakken.

De Chinese regering wil de komende jaren omgerekend 11 miljard euro gebruiken om de groene industrie op gang te krijgen. We zullen vooral een opmars van de eigen merken gaan zien. Chinese autofabrikanten gaan meer en meer volledige elektrische auto’s bouwen en juist deze modellen zullen gretig aftrek vinden onder consumenten.

Een voorlopige doelstelling is dat in 2019 tien procent van de autoverkopen een elektrische auto betreft. Elektrische auto’s met een actieradius van meer dan 400 kilometer kunnen op meer subsidie rekenen. Zo stimuleert de overheid om kwalitatieve elektrische auto’s met een hoge range te laten maken, die kunnen een prima alternatief zijn voor een conventionele auto. Consumenten kunnen maximaal 110.000 yuan subsidie krijgen op de aanschaf van een elektrische auto. Dat komt ongeveer neer op omgerekend 14.650 euro.



Italië

In Italië hoeven eigenaren van een nieuwe elektrische auto geen eigendomsbelasting te betalen gedurende de eerste vijf jaar na registratie. De afgelopen vier jaar zijn verkopen van elektrische auto’s in het land verdubbeld. Overigens geen hele spannende statement, want de adoptie van de EV komt nu pas op gang.

De nodige investeringen liggen op tafel om het aantal laadstations in Italië verder uit te breiden. Daarnaast gaan Italiaanse merken als Alfa Romeo en Maserati ook groen. Een ware omslag is er nog niet. Van de 50 miljoen auto’s in Italië, waren eind 2016 slechts 6.000 stuks een elektrische auto.



Monaco

De dwergstaat heeft een eigen overheid, met eigen regels voor elektrische mobiliteit. Om de zeelucht te blijven ruiken, wil de lokale overheid de boel vergroenen. Inwoners van Monaco kunnen maximaal 9.000 euro terugkrijgen op de aanschaf van een elektrische auto. Bovendien mogen EV-bezitters gratis gebruik maken van de vele publieke parkeergarages van Monaco. Een stimulerend inititief, want parkeren in Monaco kan een hel zijn.



