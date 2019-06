PVV, VVD en FvD willen pitspoezen op Zandvoort

Een zéér belangrijk onderwerp.

Het is soms lachwekkend (of om te huilen) wat voor moties er door kamerleden ingediend worden. Veel van dit soort moties komen dan ook niet ter sprake in de Tweede Kamer. Zo’n motie gaat eerst door een stemming. Is er te weinig animo, dan volgt er ook geen brief naar de Tweede Kamer en een eventueel debat.

Een motie die het niet gehaald heeft is die van terugbrengen van pitspoezen naar de Formule 1. En dan gaat het uiteraard over de Dutch GP die volgend jaar verreden moet worden in Zandvoort. Tweede Kamerlid Roy van Aalst (PVV) diende vorige week dinsdag een motie in. Wat hem betreft komen er wel degelijk pitspoezen naar Zandvoort. In zijn motie stond de volgende constatering:

Het zeer te betreuren is dat de pitspoes door de FIA in de ban is gedaan

en dreigt te ontbreken op Zandvoort 2020;

Hiermee vrouwen hun baan wordt afgepakt;

Hiermee wordt toegegeven aan feministische betutteling;

Van mening dat:

Pitspoezen net zozeer bij de Formule 1 horen als de auto’s;

Alleen een enorme zeikerd of jaloerse social justice warrior een mooie

vrouw als een probleem ziet;

Verzoekt de regering, aan de organisatie van de Formule 1 duidelijk te maken dat de aanwezigheid van de pitspoes op Zandvoort 2020 belangrijk is en deel uitmaakt van de Nederlandse autosporttraditie.

Stemmen

Gisteren kwam de motie ter sprake in de Tweede Kamer. Voorstanders van pitspoezen op Zandvoort waren PVV, VVD, Forum voor Democratie en Denk. Met deze minderheid werd de motie vervolgens verworpen. Later kwam Denk er nog op terug door te stellen dat ze een foutje hadden gemaakt. Ook bij de VVD was er wat rumoer. Niet iedereen binnen de partij was het eens met de stelling.

Met het sneuvelen van de motie zullen er definitief geen pitspoezen aanwezig zijn tijdens de Grand Prix van Nederland. Toch maar naar MotoGP in Assen gaan met z’n allen?