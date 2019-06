Skoda Scala nu ook verkrijgbaar op aardgas

De familie is nu compleet.

In Berlijn heeft Skoda deze week een nieuwe versie van de Scala onthuld. De zogenaamde G-TEC is voorzien van een krachtbron die aardgas opslobbert. De meest ecovriendelijke uitvoering van Skoda’s nieuwe hatchback moet aan het eind van dit jaar op de markt komen als alternatief voor hen die de meer conventionele benzine- en dieselmotoren liever links laten liggen.

De Skoda Scala G-TEC wordt aangedreven door een éénliter G-TEC motor, die goed is voor 90 pk en 160 Nm. Ruim voldoende voor de driecilinder, die bovenal zuinigheid predikt. De tweede CNG-auto in de catalogus van Skoda heeft een rijbereik van 410 kilometer, puur op aardgas. Naast de drie brandstoftanks voor aardgas beschikt de Scala over een enkele benzinetank. Deze is slechts 9 liter groot, maar schroeft het rijbereik wel op naar 630 kilometer. Best indrukwekkend.

Skoda wil met zijn CNG-motoren geen tegenstand bieden aan de opkomst van elektrische auto’s. Integendeel, het merk ziet het eerder als een manier om deze overgangsperiode soepeler te laten verlopen. Zoals gezegd is aardgas milieuvriendelijker dan bijvoorbeeld fossiele brandstoffen.

“Natural gas will play a key role in ŠKODA’s engine portfolio over the coming years in order to lower CO2 emissions. Our natural-gas engines are becoming more and more popular with our customers because of their low emissions.”