Nederlandse prijs Morgan Plus Six bekendgemaakt

Voor 90.000 Britse ponden scoor je er in Engeland eentje. Hoe zit dat hier?

Je kunt de bekende weg bewandelen als het gaat om de aankoop van een sportieve, dure auto. Er zijn ook zat merken die een alternatief aanbieden. KTM, Caterham, Donkervoort en ook Morgan om maar enkele voorbeelden te noemen.

Eerder dit jaar kondigde Morgan de nieuwe Plus Six aan en via Louwman Exclusive komt het nieuwste model ook naar Nederland. De Plus Six is het eerste model die staat op het nieuwe CX-Generation aluminium platform van het merk. Ook is het de eerste Morgan met een turbomotor, in dit geval de B58 TwinPower Turbo zes-in-lijn van BMW. Dit blok kennen we onder meer van de BMW Z4 M40i en de Toyota Supra.

In vergelijking met de Morgan zijn de twee genoemde auto’s maar zwaargewichten. De Plus Six weegt slechts 1.075 kg. De zes-in-lijn gaat 339 pk en 500 Nm koppel leveren. De motor is gekoppeld aan een ZF achttrapsautomaat. Ondanks het typische uiterlijk deelt de auto minder dan één procent van zijn 4.000 onderdelen met andere Morgans, aldus het automerk.

De wielbasis is 20 mm groter in vergelijking met de Plus 8. Daardoor is er 200 mm meer beenruimte en 31 procent meer bergruimte. Zo zitten langere mensen toch comfortabel in de roadster.

In Nederland scoor je de nieuwe Morgan Plus Six vanaf 121.200 euro. Met de lancering komen er tijdelijk twee uitvoeringen beschikbaar, de First Edition Moonstone en de First Edition Emerald. Prijzen voor deze varianten beginnen bij 136.200 euro. De auto kan per direct besteld worden.