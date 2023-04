Speciale Range Rover Classic heeft 8 versnellingen

Deze speciale Range Rover Classic is precies helemaal goed.

Elke maand gaan collega @jaapiyo en ondergetekende in conclaaf over de beste auto’s per klasse. Dat doen we eigenlijk altijd om de tijd te doden op de zondag voordat de race begint. In principe zijn we het nooit eens, wat de discussie alleen maar leuker maakt. Maar over een ding zijn we wel eensgezind: als je een grote SUV wil, wil je een Range Rover.

Van alle Range Rovers is de derde generatie (de L322) het meest geslaagd, alhoewel de eerste simpelweg de OG is. De eerste generatie Range Rover heeft nog altijd de fraaiste uitstraling, zeker in de juiste uitvoering. Persoonlijk zouden we beiden graag een donkerblauwe met beige leer willen hebben:

Een nieuwe bestellen is niet mogelijk, maar je kan wel bij ECD terecht. Deze Amerikaanse firma houdt zich al jarenlang bezig met Defenders. Voor nu hebben ze ook een restomod-catalogus voor de originele Land Rover Range Rover. En potjandrie, wat is het een gaaf apparaat geworden.

Speciale Range Rover Classic

Dat komt voornamelijk omdat ze de auto voornamelijk hebben gerestaureerd en subtiel verbeterd. Een Singer is een kunstwerkje, maar je ziet duidelijk wat ze eraan hebben gedaan. Bij wat minder prijzige restomods (een Singer voor minder dan een half miljoen bestaat immers niet) krijg je al toch snel een soort ‘meh’-gevoel. Bij ECD hebben ze zich dan ook voornamelijk onderhuids beziggehouden.

Zo is de motor vervangen. De Rover V8 is een kunstwerkje: compact en zeer welgemanierd. Maar het is ook een zuipschuit met een gebrek aan power. De LT1 V8 van General Motors is nauwelijks dorstiger, maar wel aanzienlijk betrouwbaarder en krachtiger.

Of de motor is aangepast voordat deze is gemonteerd, is niet bekend. Wel dat er een Borla-sportuitlaat aanwezig is om de achtcilinder beter te horen. Standaard is het blok goed voor 460 pk en 600 nm. De transmissie is een achttrapsautomaat en vierwielaandrijving is uiteraard standaard, evenals luchtvering.

It’s Sunny in Philadelphia

Bij ECD hebben ze de laatste versie van de de eerste generatie in het achterhoofd gehouden. Elk onderdeel van dat vroegen jaren ’90 model kunnen ze reproduceren voor jouw jaren ’70 of ’80 Range Rover. Dus Dennis uit It’s Sunny in Philadlphia kan opgelucht ademhalen. Qua uiterlijke wijzigingen is het vrij bescheiden. De ECD Range Rover is geheel opnieuw gespoten en in zijn geheel gespoten, dus ook de bumpers. Er zitten ietwat moderne Land Rover-wielen op, maar ze misstaan zeker niet.

In het interieur is alles opnieuw bekleed, maar wel behoorlijk period correct. De pookknop is ietwat modern en er is natuurlijk een enorm infotainmentscherm. Maar ja, dat is nu wat iederen wil tegenwoordig. in de jaren ’90 moesten we het doen met het Shell Stratenboek, dus wat dat betreft is dit een vooruitgang. Een telefoonlader, Wi-Fi, bluetooth en vier USB-poorten zijn aanwezig, evenals een achteruitrijcamera.

Meer lezen? Dit zijn 11 zeer geslaagde restomods!