Raad het merk achter deze concept car

Heden ten dage kunnen we alleen nog maar dromen dat fabrikanten bizar spul als de Lamborghini LM002 op de markt durven te brengen. Die offroader was uitgerust met de V12 uit de Countach, goed voor zo’n 450 pk. Combineer dat met een buitenaards uiterlijk en een heftig prijskaartje en je snapt dat de LM002 vooral populair was in het Midden-Oosten. Daar is het toch vooral de bedoeling dat je in iets anders rijdt dan je buurman, die waarschijnlijk ook weer je neef, oom, vader, of zoon is. Verwarrend allemaal.

De LM002 werd van 1986 tot 1992 gebouwd en in die tijd verlieten 301 exemplaren de fabriekspoorten in Sant’Agata Bolognese. Feitelijk is deze Lambo de voorloper van powerSUV’s als de Cayenne Turbo S en consorten. Niet eerder zag de wereld een zeecontainer met supercarvermogens en dito prestatiecijfers.

Nadat de productie van deze tank stopte, was de grote vraag of er een opvolger zou komen. De toenmalige eigenaar vond dat geen gek idee en dus kreeg Zagato de opdracht om de LM003 concept te ontwerpen. En inderdaad, da’s het apparaat waar je naar kijkt.

De LM003 kreeg als toevoeging Borneo of Galileo, afhankelijk van de markt waarop deze SUV zou verschijnen. Onder de kap lag (in theorie) trouwens geen vette V12 meer, maar een suffe turbodiesel die amper krachtig genoeg was om deze badass van 2.600 kg in beweging te krijgen. Voor de oplettende lezer: we hebben “in theorie” ertussen geplakt omdat van de LM003 zelfs nooit een prototype is gebouwd. Het blok was trouwens een 3.6 liter vijfcilinder turbodiesel met ongeveer 150 pk.

Er bleek helaas weinig vraag te zijn naar een model als dit en dus bleef het bij dagdromerij. Wel waren er plannen om de LM003 uit te rusten met drie verschillende koetswerken: een normale vierdeurs versie, een soort cabriolet en de versie die je op de afbeeldingen ziet. Bovendien zouden de koetsen in Azië worden gemaakt, terwijl Lamborghini het technische gedeelte verzorgde. Alle betrokken partijen konden zich echter de moeite besparen. Er kwam geen LM003 en wij wachten nog steeds op de Urus. Laten we die toekomstige SUV dan maar bestempelen als de échte spirituele opvolger van de LM002.