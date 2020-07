Race liveries voor straatmotoren

Wat dacht je van een Panigale met iconisch F1 jasje?

Tegenwoordig lijkt het of een computer en een fotobewerkingsprogramma alles is wat je nodig hebt om de mooiste liveries te ontwerpen voor bijvoorbeeld straatmotoren. Nou in ieder geval heb je dan nog wat inspiratie en wat talent nodig. Toch zijn er ook heel wat straatmotoren die ‘echt’ een heel lekker printje hebben. Soms al vanaf de fabriek maar vaak ook achteraf. Neem bijvoorbeeld Honda, iedereen kent het Repsol design. Wij zetten voor jullie een aantal leuke ontwerpen op een rijtje.

Dat komt voornamelijk omdat we geïnspireerd zijn door de F1 liveries op straatmotoren van DDL.Design (je weet wel, van de renders op basis van de nieuwe Land Rover Defender). Hij voorzag de Panigale van de huidige F1 liveries van de teams. Dat betekent zoals we weten dat hij op het laatste moment een aantal ontwerpen moest aanpassen…

Aruba.it – Ducati SBK

Maar het kan natuurlijk ook gewoon op basis van voorbeelden uit de motorracerij zelf. Bovenstaand de Ducati V4R van het Ducati Superbike Team in 2018. Ducati is in de SBK sinds 2015 samen met het web hosting bedrijf Aruba.it. De twee Italiaanse bedrijven voegden samen in het raceteam Aruba.it Racing Ducati Superbike Team. Autoblog-lezeres Sharon heeft op haar motor, een Panigale 1199, de SBK livery. En die is minstens zo mooi als het origineel.

Red Bull F1 livery of MotoGP motor?

Hele leuke plaatjes vinden we dus bij ddl.design. Daar worden hele gave liveries van F1-designs op een Panigale V4 geplakt. David valt onder de categorie mensen die goed zijn met een fotobewerkingsprogramma. Voor de fun ontwierp hij al wat nieuwe Defenders met een oud jasje. En nu gaat hij voor een Ducati met F1-design livery. Op zijn Instagram account zijn nog meer Formule 1 V4’s te bewonderen. Iedere MotoGP liefhebber zal dit design vervloeken want Red Bull hoort niet bij Ducati. In de MotoGP werkt Red Bull samen met KTM en ziet het design er iets anders uit.

Maar, goed laten we niet te puristisch doen. De Panigale is een fantastisch ‘blank canvas’ voor alles wat de ontwerpers van de F1 teams te bieden hebben. Persoonlijke favoriet is toch wel het Alfa Romeo logo op de Ducati (jaja, we weten dat een Audi connectie logischer was). Hieronder wat DDL verder nog voor elkaar kreeg met de racekleuren van de verschillende teams.

Honda Repsol en Nastro Azzurro

Misschien wel een van de bekendste designs in het motorwereldje is die van Honda. We kunnen het felle oranje wel iconisch noemen. Waar vroeger het logo van de Spaanse olie-en gasmaatschappij subtiel op de kap verwerkt zat, kunnen we er nu niet meer omheen. Honda en Repsol zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Repsol sponsort het HRC-team al vanaf 1995.

Vroeger, toen 500cc nog de koningsklasse was en Valentino Rossi nog Honda reed prijkte er een ander merk op de kuipen van Honda. Biermerk Peroni sponsorde met zijn Italiaanse blonde Nastro Azzurro. Dit biertje had de overhand op de livery van de NSR 500 in het laatste jaar van de 500tjes. In 2001 mocht Rossi hierop sturen. Motorrijder Özden maakt met zijn Fireblade een knipoog naar het verleden en liet een nieuw design maken. Het fluorgeel uit het Rossi’s pak van 2001 komt op zijn CBR ook goed naar voren. Om het geheel af te maken draagt hij een replica van het pak.

Pirelli livery op motoren

Vaak zijn liveries ontworpen voor een fabrieksteam. Bij de MV Agusta Dragster 800 RR Pirelli ligt dat even anders. De bandenfabrikant is de samenwerking aangegaan met MV Agusta zonder sponsoring. De samenwerking is niet alleen terug te zien aan het printje op de motor. De kritische kijker zal zien dat de wangen van de Diablo Supercorsa SP’s dezelfde kleur hebben als de motor. Zelfs het tankpad is van Pirelli rubber gemaakt. De Dragster is de tweede samenwerking. Deze livery is ook verkrijgbaar in wit/blauw.

Een kritische disclaimer kan natuurlijk niet uitblijven. Als je er over nadenkt om werkelijk je eigen draai te geven aan jouw motor, bedenk dan dat jouw smaak waarschijnlijk niet die van een ander is. Ook hier geldt, een standaard motor verkoopt uiteindelijk vaak wel het beste…

Fotocredit: de Panigale renders zijn natuurlijk van DDL.Design , op zijn Instagram account is David vrolijk verder gegaan met enkele historische F1 liveries op straatmotoren zoals de Panigale plakken. Onze favoriet is toch wel de iconische Senna/McLaren/Marlboro livery die we als openingsfoto hebben gebruikt.