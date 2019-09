Buikpijn omdat je de oude Defender mist? Hier het medicijn!

Hij verdeelt elke kamer mooi in twee kampen, de nieuwe Defender. De 'tegen-stemmers' missen vaak in het design een link naar de heritage van de Defender. Maar sprenkel wat vintage-Defender over de nieuwe versie en dan is iedereen tevreden. Toch?

David is de man die schuil gaat achter het account DDL.Design op Instagram en David heeft duidelijk naast zijn dagelijkse bezigheden vrije tijd. Hoewel hij in het dagelijks leven niets in de automotive wereld doet, zoekt hij zijn hobby’s wel in die richting vertelde hij ons. Op zijn insta-account vinden we zijn creatieve uitspattingen terug en zonder dat hij het wist vind je daar een hoop antwoorden op vragen die leven bij oldschool-Defender-fans.

Camel Trophy?

Voordat je al te nostalgisch wordt, de eerste Camel Trophy werd niet verreden met Land Rover producten, pas in de tweede editie in 1981 was dit het geval en het duurde nog tot 1983 voordat de Series III aan de start stond, het jaar erna opgevolgd door de Defender. Eigenlijk is van het concern de Range Rover de originele Camel Trophy auto, maar in de hoofden van veel Defender liefhebbers overheersen wel vaker de hoogtepunten en niet de bijzaken. Nu zullen we waarschijnlijk nooit meer een auto evenement zien dat gesponsord wordt door een sigarettenmerk, maar toch is het een valide vraag, hoe zou de Camel Trophy livery eruit zien op een Defender 110?

Zou hier een County versie van komen?

In 1982 werd de Series III leverbaar in County trim, met iets meer op comfort gerichte interieurbekleding (het woord luxe zullen we niet gebruiken). Maar ja, de hele Defender heeft een behoorlijke lift in comfort gekregen dus waarom heimwee naar de County? Een gedeelte van de County beleving is die briljante vintage striping. Hoe zou dat eruit zien op de nieuwe Defender in bedrijfswagen uitmonstering?

Waar is de 110 pick-up versie?

Even uit de Vintage hoek, maar toch een vraag uit het verleden. Er komt volgens Land Rover niet direct een 110 pick-up versie. De 110 dubbelcabine versie was prima geschikt om even een dood schaap achterin te werpen. Veel hooibalen kon je er op de boerderij niet mee vervoeren, daar had je een 130 pick-up voor nodig of een 110 enkel cabine. Maar goed, voor die ‘James-Bond-Spectre vibe‘ (kom alsjeblieft niet aan met Tombraider als volwassen kerel) ging David ook nog even aan de slag. Geen vintage-saus deze keer maar gewoon een geslaagde render van wat een 110 dubbel cabine pick-up zou kunnen zijn. Hup aan het werk Land Rover.



Wij houden ervan, deze ongevraagde opties. We hebben niet het idee dat de creativiteit van David al opdroogt, dus hou zijn verse designs in de gaten.

Fotocredits: DDL.Design (@DDL.Design op Instagram)