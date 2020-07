Verstappen pakt Russell aan: “moet zijn mond houden”

Ja, de battle is real. Verstappen pakt Russell aan en geeft een goede verbale oorvijg.

Het was een ontluisterend fenomeen gisteren. Een soort wanhoop maakte zich meester over de sinds vier-jaar-twee-maanden-vier-dagen lange Nederlandse Formule 1 fans. Zou het dit jaar dan gaan gebeuren?

Voortekenen

Nu weet je het nooit in de Formule 1, maar de voortekenen zijn niet heel erg goed. Dat heeft ten eerste te maken met de blakende vorm van het team van Mercedes. Red Bull daarentegen kon tot dusver geen vuist maken of zelfs maar een speldenprikje uitdelen, ondanks de vele lovende woorden van Mercedes teambaas Toto Wolff. Kunnen we dat soort uitspraken ook meteen op waarde schatten.

Hangen en wurgen

Waarschijnlijk was er ergens iets mis met de auto, want de snelheid was er behoorlijk uit. Verstappen wist met hangen en wurgen (op weliswaar oude banden) er een zevende tijd uit te slepen. Voor teammaat Albon ging het nog minder: 13e, mede dankzij erg veel verkeer in Q2. Daarmee start Albon achter de permanente nummer 19 van vorig jaar, George Russell. De getalenteerde Brit had meteen een paar pittige woorden voor het adres van Red Bull.

Verstappen pakt Russell aan

Gelukkig springt de Nederlander direct in de bres voor zijn teamgenoot en pakt Verstappen Russel aan. Aan Autosport laat hij optekenen:

George weet helemaal niets van het team. Ik denk dat het beter is dat hij zich concentreert op de auto en zijn prestaties, in plaats om voor anderen te spreken. Max Verstappen, teammaat van Albon

Ook laat Verstappen weten voorlopig niet op te zullen geven:

Voor mijzelf probeer ik altijd het maximale uit de auto te halen. Ik probeer zo veel mogelijk te pushen als ik kan. Dat betekent niet dat als mijn auto niet geschikt is om pole position mee is te halen, dat ik opgeef. Dan nog probeer ik de uiterste grens te behalen. Max Verstappen, oud teamgenoot van Pierre Gasly

Alexander Albon

Ook Alexander Albon doet een duit in het zakje.

Als team worstelen we een beetje met de auto. Het is mijn eerste jaar met de auto aan het begin van het seizoen, dus ik zit voornamelijk in dat proces. Het is niet wat we willen, maar dat gezegd hebbende ben ik niet tevreden over mijn kwalificatie prestatie. Alexander Albon, teammaat van Max

Overigens was de P13 niet direct de maximale snelheid van de Red Bull. Ondanks dat de auto niet optimaal was, waren de omstandigheden dat nog veel minder:

Mijn poging was niet ideaal. Ik maakte ook een paar foutjes, waardoor ik Q3 niet haalde. De top 5, waar we moeten staan, was wellicht te ver gegrepen dit weekend. Alexander Albon, oud teamgenoot van Pierry Gasly

De race start vanmiddag om 15:10.