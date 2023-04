En de World Car of the Year 2023 is…

De European Car of the Year was al bekend, maar we hebben ook nog de World Car of the Year 2023.

‘Er kan maar één iemand winnen’ zeggen we vaak bij een wedstrijd of verkiezing, maar als er meerdere verkiezingen zijn heb je toch meerdere winnaars. Zo zijn er verschillende automerken die kunnen pronken met de titel Auto van het Jaar. De belangrijkste verkiezing is natuurlijk de Autoblog Auto van het Jaar, maar daarnaast heb je ook nog de European Car of the Year en de World Car of the Year.

De European Car of the Year 2023 was in januari al bekend gemaakt, tijdens de Autosalon van Brussel. Verrassend genoeg was het een Amerikaanse auto die deze felbegeerde titel pakte: de Jeep Avenger. Deze heeft stiekem natuurlijk heel veel Europese techniek, maar de uitslag was toch verrassend.

Op dit moment staan we weer aan de vooravond van een autobeurs, te weten de New York International Auto Show. Daar is nu de World Car of the Year bekend gemaakt. Deze is iets minder verrassend.

De winnaar is namelijk geworden… de Hyundai Ioniq 6. Je zou bijna denken dat er sprake is van omkoperij, want vorig jaar won de Hyundai Ioniq 5 deze verkiezing. Óf de Koreanen bouwen gewoon hele goede auto’s, dat kan natuurlijk ook.

De Ioniq 6 liet onder meer de Kia Niro, de BMW (i)X1, de Mercedes C-klasse, de Alfa Romeo Tonale en de Nissan Z achter zich. Deze auto’s stonden ook allemaal op het lijstje met genomineerden.

De Ioniq 6 sleepte niet alleen de overall overwinning in de wacht, maar won ook in de categorieën World Electric Vehicle en World Car Design of the Year. Dat laatste is een beetje discutabel, gezien de gelijkenissen met een bepaalde gele vrucht. Maar ja, wie zijn wij om een jury van 100 autojournalisten uit 32 landen tegen te spreken?