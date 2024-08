Lucid krijgt broodnodige 1,5 miljard uit Saudi Arabië

Lucid is natuurlijk een Amerikaanse EV autoproducent. Maar de miljarden komen uit een ander werelddeel.

Nee, als we het hebben over Noord-Amerikaanse EV merken dan hebben we het niet alleen over Tesla. Ook Lucid en tot onlangs het inmiddels failliete Fisker moeten een traantje wegpinken wanneer een aangeschoten zangeres het Star Spangled Banner inzet bij de lokale sportwedstrijd.

Maar in het geval van Lucid komt de funding, de miljarden, het geld wat nodig is zolang er verlies wordt gemaakt dus, niet voornamelijk uit de VS. Het was natuurlijk al langer bekend dat het Public Investment Fund (PIF) uit Saudie Arabië de grootste aandeelhouder was. Nu steken ze er nog eens 1,5 miljard dollar in. Hun totale investering in Lucid komt daarmee op 8 miljard dollar.

Inmiddels heeft PIF daarmee 60% van de aandelen in handen van de autoproducent die druk bezig is om hun SUV, de Lucid Gravity, op de markt te brengen.

Het geld wat nu beschikbaar komt is gedeeltelijk een lening en gedeeltelijk een aankoop van aandelen. Het is de tweede keer dit jaar dat PIF met extra geld over de brug komt.

Met deze cash-injectie wil Lucid de machines kopen voor de productie van de Gravity en ze willen hun fabriek in Saudi Arabië bouwen met dit geld. Daar zouden jaarlijks dan 150.000 voertuigen geproduceerd kunnen worden. Vooralsnog hoeft Lucid nog niet aan deze aantallen te denken want tot nu toe heeft het merk in het eerste half jaar 3.838 voertuigen geproduceerd en in het tweede kwartaal werden er 2.394 Lucids afgeleverd aan klanten.

Maar voor het tweede kwartaal achter elkaar werden er meer auto’s uitgeleverd dan ze produceerden. Dus de voorraden bij de lokale Lucid dealer worden wellicht kleiner.

