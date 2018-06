Zo belachelijk snel is de BMW M5 van AC Schnitzer

De F90 M5 is potent en behoorlijk rap. Helemaal na een anabolenkuur.

Na een ritje in de 600 pk sterke M5 is vermoedelijk het laatste wat je zal denken dat de sedan meer vermogen zou moeten hebben. Met M xDrive is de heetste 5-serie een kanon die als een Usain Bolt onder de zakensedans uit de startblokken kan schieten. Toch zijn er tuners die willen spelen met de M5 en AC Schnitzer is daar één van.

Ze hebben nog geen daadwerkelijk product op de markt gebracht, maar de voorlopige tests met een prototype zijn veelbelovend. De BMW M5 van AC Schnitzer pakte namelijk een record op de Sachsenring. De gepimpte sedan is met een tijd van 1:31.71 de snelste sedan die ooit over deze baan heeft gereden. Met deze tijd staat de BMW in het rijtje van de Porsche 911 GT3, Lamborghini Aventador SV en de Ferrari 488 GTB.

AC Schnitzer heeft de F90 M5 voorzien van 700 pk en 850 Nm koppel. De prestaties zijn nog niet vrijgegeven, maar dat de BMW misselijkmakend snel is staat vast. Naast een performance upgrade, kun je straks ook bij AC Schnitzer voor uiterlijke frutsels op je M5. Meest in het oog springend is de nieuwe spoiler. Tja, daar kunnen we kort over zijn. Het ziet er niet uit. Gelukkig kun je deze opsmuk achterwege laten. Meer plaatjes van de M5, die nu nog in ontwikkeling is bij de tuner, check je in de gallery.