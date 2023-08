Razendsnel 400 kilometer rijbereik laden

De Chinese batterijbouwer CATL belooft razendsnel actieradius laden met nieuwe batterij.

Het Chinese CATL dat onder andere batterijpakketten levert voor merken als Mercedes-Benz, Volkswagen, Volvo, Ford en Tesla heeft vandaag een verbeterde accu gepresenteerd waarmee razendsnel in tien minuten 400 kilometer rijbereik kunt laden.

Oké het gaat nog niet zo snel als tanken bij een brandstofmotor, maar er worden wel stappen gemaakt zo. Belangrijk om te melden is dat het hier gaat om een verbeterde LFP accu en niet om de ook door CATL aangekondigde condensed battery.

LFP? Condensed?

De LFP accu is een Lithium-ijzer-fosfaat-accu. Dat betekent dat het om een lithium-ion-accu met lithium-ijzer-fosfaat LiFe(PO4) als kathode gaat. De eerder dit jaar aangekondigde condensed accu is een hele nieuwe techiek.

Die laatste accu is vooral bedoeld voor de luchtvaart omdat de energiedichtheid per kilo heel hoog is. Met 500 Wh per kilo is die grofweg het dubbele van een moderne LFP batterij.

Maar liefst 400 kilometer in tien minuten

De vandaag gepresenteerde verbeterde LFP-accu die luistert naar de naam ‘ShenXing’ moet over minder dan een jaar op de markt zijn en dus met bekende techniek een sterk verbeterde snellaadtijd kunnen halen.

CATL belooft niet alleen 400 kilometer in tien minuten, maar ook razendsnel 700 kilometer laden in een half uur. Ook als de omstandigheden niet ideaal zijn. Zelfs bij tien graden onder nul zou je 700 kilometer actieradius bijladen in een half uur nog moeten kunnen halen.

Gao Han, chief technology officer van CATL’s E-Car Business ziet de toekomst zonnig tegemoet, zo lezen we op Reuters en denkt flink wat marktaandeel te kunnen houden en wellicht zelfs terug te winnen op directe concurrent BYD die niet alleen batterijen maakt maar ook zijn eigen volledig elektrische auto’s.

We hopen dat ShenXing door voortdurende inspanningen om de technologie te verbeteren en de kosten te verlagen, een standaardproduct zal worden dat beschikbaar is voor elk elektrisch voertuig Gao Han heeft er alle vertrouwen in.

Eind dit jaar moet de productie starten en begin volgend jaar moet de batterij dan in de eerste elektrische auto’s zitten. Welk automerk als allereerste razendsnel kan laden met de nieuwe batterij is nog niet bekend, maar kandidaten genoeg natuurlijk.