De snelste SUV ter wereld is geen AMG of Brabus

Die hebben maximaal 610 of 900 pk. Tss.

Het lijkt een beetje een noodzakelijk kwaad te zijn: de SUV’s. Het lijkt wel alsof er geen einde aan komt en uiteindelijk elke auto wel een crossover-achtig geval zal gaan worden. Geen probleem, net zoals met alles moet je het kaf van het koren kunnen scheiden. Iemand die daar érg goed in is, is John Hennessey. De Texaan is een van de betere paardenfluisteraars van de Verenigde Staten, samen met Callaway, Shelby American en Lingenfelter. Dit is de nieuwste toevoeging aan het assortiment.

De basis van de auto is de Jeep Grand Cherokee SRT Trackhawk. Deze auto is zelf gebaseerd op de al niet kinderachtige Grand Cherokee SRT. @CasperH heeft de auto onderworpen aan een rijtest en kon concluderen dat het met het spektakel, vermogen en de sensaties wel snor zat. Het brandstofverbruik was overigens ook dik voor elkaar. In een paar dagen tijd wist Casper de meest intieme geheimen van de lokale pomphouder. Krijg je als je elkaar veel ziet.

De Grand Cherokee SRT Trackhawk is eigenlijk een ‘gewone’ SRT, maar dan met de motor uit de Dodge Challenger Hellcat. Je zou zeggen dat 717 pk meer dan voldoende is in een dergelijke auto, maar daar denken ze bij Henneessey héél anders over. Bij de Hellcats en Demons kwamen ze erachter dat het blok behoorlijk wat reserves kent. Daarvoor zijn wel enkele modificaties noodzakelijk. Denk aan een 4,5 liter grote mechanische compressor, andere nokkenas, luchtinlaat, uitlaat, ECU en nog een hele hoop andere wijzigingen.

Het resultaat is 1.016 pk. Jazeker, u leest het goed. Dat is overigens het vermogen aan de wielen. Het motorvermogen aan de krukas (waar we altijd over spreken bij de term paardenkracht) is 1.216 pk! Ook het koppel is enorm: 1.354 Nm. Dat mist zijn uitwerking niet als het op prestaties aankomt. De Amerikaanse standaardsprint van 0-60 Miles per hour (96 km/u) is 2,3 seconden, terwijl de topsnelheid (ver) boven de 321 km/u ligt. De quarter mile is achter de rug in 9,66 seconden. Minder dan 10 seconden nodig voor de kwartmijl. Zo wordt SUV rijden wel erg leuk! De Hennessey Grand Cherokee SRT Trackhack 1200 kost met alle tuning slechts 179.000 dollar. Dat is wel slikken, in Nederland kost een standaard Trackhawk 238.707 euro.