Ideale Bugatti Chiron duikt op als occasion

Zou die ook van die 'OCCASION' kentekenplaten krijgen? Diagonale sticker met 'AUTOMAAT' erop en een A4 prijskaartje onder de ruitenwisser.

In tegenstelling tot de Bugatti Veyron is de Chiron in commercieel opzicht een stukje interessanter voor het ‘Franse’ merk. De verkopen van de Veyron begonnen een beetje op gang te komen met de exclusievere en duurdere ‘Super Sport’ en ‘Grand Sport’ modellen.

Raar maar waar, de Chiron is nog ietsje hoger gepositioneerd (duurder, sneller, sterker) en de verkopen gaan alleszins heel erg redelijk. Sterker nog, als je een nieuwe Chiron wilt kopen moet je snel zijn. Er zijn er nog maar zo’n 100 productieslots te vergeven. Jazeker, productieslot. Je moet dus nog even wachten voordat Bugatti begint met de bouw van jouw nieuwe Chiron. Als je heel erg veel geld hebt én heel weinig geduld, hebben wij extreem goed nieuws voor jou. Er staat er eentje te koop!

Normaal gesproken zijn de modellen die te koop staan niet het meest bijzonder qua uitvoering: zwart met zwarte wielen of zilvergrijs. Gewoon een ‘veilige’ keuze. Een bijzondere kleursamenstelling kán lucratief zijn, maar soms moet je daar even op wachten voordat men dat kan waarderen.

Deze Chiron staat te koop vlak over de grens en is uitgevoerd in blauw carbon. Pagani bood dit aan op de Huayra, maar op de Chiron staat het minimaal net zo goed. Het was destijds een prijzige optie: blauw carbon kost je zo’n half miljoen aan euro’s. De wielen zijn eveneens in het blauw afgewerkt. Het interieur is bekleed in donkerblauw en oranje leder. Wat dit exemplaar gaat kosten is vooralsnog niet bekend, maar reken maar dat je een complete wijk aan huizen in Noord-Friesland van kunt kopen.