Deze betaalherinnering van de RDW gaat je 9 euro kosten!

Tol betalen in Nederland begint zo wel een duur grapje te worden. Op tijd betalen dus.

Het is alweer een jaar geleden dat de A24 (die nieuwe snelweg met de Blankenburgverbinding) openging. De eerste Nederlandse snelweg met volledig digitale tolheffing. Geen slagbomen, geen kaartjes, geen gedoe. Maar dat maakt het ook heel gemakkelijk om te vergeten te betalen. Maar wacht nou niet op een betaalherinnering van de RDW, want ook dat gaat je geld kosten nu.

Tol A24

De betaalherinnering wordt per 7 december flink minder vriendelijk. Allereerst even terug naar die tol. Volgens de RDW werkt het systeem van de e-TOL prima en betalen de meeste mensen op tijd. De bereikbaarheid tussen Vlaardingen en Rozenburg is enorm verbeterd en daar staat een stukje tol tegenover.

Het kan heel makkelijk zijn. Stel automatisch betalen in, de rit wordt geregistreerd en de tol wordt automatisch geïncasseerd van je bankrekening. Maar als je maar één of twee keer in het jaar gebruik maakt van de digitale tolweg kan het natuurlijk zo zijn dat je er niet mee bekend bent. Voordat je de tunnel doorgaat staan er borden langs de weg die waarschuwen dat het een tolweg betreft. En dat je dus digitaal moet betalen.

Betalen kan maximaal 7 dagen vooraf en 3 dagen (72 uur) achteraf. Doe je dit te laat, dan volgt er een betalingsherinnering. Dat was gratis, maar daar komt dus vanaf 7 december verandering in. De betalingsherinnering voor de e-tol komt met 9 euro administratiekoste.

Voor de A24 zijn op dit moment drie aanbieders van automatisch betalen actief: Flitsmeister, 24TOLL en MOVE-IZI. De RDW zegt dat in 15 procent van de gevallen er een betalingsherinnering wordt gestuurd. Bijna 80% van de tolritten wordt inmiddels automatisch betaald

Tol verdwijnt ook weer

De digitale tolweg werkt super makkelijk, maar je moet wel even opletten. Toch zonde als er een herinnering met 9 euro aan kosten komt. De tol bestaat overigens niet tot in den eeuwigheid. De tolweg is in het leven geroepen omdat de Rijksoverheid niet genoeg geld kon vrijmaken voor de aanleg van de snelweg. De regio Rijnmond schoot het voor en wil het terugverdienen door middel van tol.

Wanneer de weg is afbetaald, verdwijnt de tol. Inmiddels zijn meer dan 11 miljoen ritten over de A24 gemaakt.

Beeld: Google Streetview