Deze VW Jetta rijdt even hard als een 911 GT2 RS

Met grote voorsprong de allersnelste Jetta op aarde.

De zoutvlaktes van Bonneville staan erom bekend het decor te zijn van bizarre snelheidspogingen. De Amerikaanse tak van Volkswagen is niet geheel onbekend met de Salt Flats in Utah. Nadat ze enkele jaren geleden met een 550 pk sterke Beetle over het onverharde terrein scheurden, keren ze dit jaar terug om een recordpoging te doen met de nieuwe Jetta.

De ‘Bonneville Jetta’ zal pas halverwege augustus in actie komen, maar nu al maakt de Amerikaanse tak van Volkswagen bekend waarmee ze het huidige record willen verbeteren. Volkswagen bracht de aankomende generatie van de Jetta naar THR Manufacturing, een in Californië gebaseerd bedrijf dat zich specialiseert in het prepareren van auto’s die ongekende snelheden willen behalen in Bonneville.

Dit betekent in de basis dat er, ongeacht het soort auto waarmee ze aan de slag gaan, een aantal dingen op de schop moeten. Ten eerste moeten de aerodynamische vormen op orde zijn. Dit heeft Volkswagen zelf al gedaan, door de bolide een relatief lage luchtweerstandscoëfficiënt van 0,27 te geven. Daarnaast moet de auto veilig genoeg zijn om eventuele klappen te kunnen incasseren. Een rolkooi, racestoel en een tweetal parachutes moeten de coureur zijn leven laten behouden in het geval van een ongeluk. THR heeft de Jetta tevens verlaagd, een limited slip differentieel gegeven en op andere banden en velgen gezet.

Voor een snelheidsrecord is het vermogen van de motor uiteraard een gigantische factor. Hoewel we geen concrete cijfers voorgeschoteld krijgen, weten we dat het bedrijf de nieuwe geblazen 2-liter viercilinder dermate stevig heeft aangepakt, dat de Jetta snelheden van boven de 335 km/u (het huidige klasserecord) moet kunnen behalen.