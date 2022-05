Rinus ‘VeeKay’ van Kalmthout bizar snel in kwalificatie Indy 500

Niet alleen Max Verstappen is dus een Nederlands wonder op wielen, ook Rinus ‘VeeKay’ van Kalmthout kan er wat van. Hij was gisteren bizar snel in de kwalificatie van de Indy 500.

Voor ons raceliefhebbers komt er weer een leuke periode aan. Natuurlijk hebben we vanmiddag de Grand Prix van Spanje, waar ons aller Max Verstappen hopelijk hoge ogen gaat gooien. Maar over een week al worden TWEE klassiekers gereden.

De heren Formule 1-coureurs gaan naar het stratencircuit van Monaco en de Indycar daalt neer in Indianapolis, waar de legendarische Indy 500 verreden zal worden. En ook in die klasse is een heel snelle Nederlander actief; Rinus ‘VeeKay’ van Kalmthout.

VeeKay bizar snel in kwalificatie

Gisteren werd de eerste schifting gemaakt voor wat betreft de kwalificatie voor de Indy 500. Er werd gestreden voor de startplekken 13 tot en met 33 en er werd duidelijk welke coureurs mogen kwalificeren voor de plekken 1 tot en met 12. En je raadde het misschien al, VeeKay zit bij die laatste groep, zagen ze ook bij Racingnews365.

Rinus was gisteren namelijk met afstand de snelste in de sessie. In de vier aaneengesloten ronden waar vervolgens het snelste gemiddelde van werd berekend, kwam hij uit op 233,655 mijl, of 376,03 kilometer per uur. Bizar snel dus. Sterker, in de complete geschiedenis van de Indy 500 waren er slechts 2 mannen sneller dan dat.

Een Nederlander was nog sneller dan Rinus

In 1996 zat er blijkbaar iets in het water in Indianapolis, toen werd er door -tevens Nederlander- Arie Luyendyk en Scott Brayton sneller gereden dan door Rinus. Maar een derde tijd op de ‘all time high’ is natuurlijk bizar goed.

Vandaag zullen de snelste twaalf coureurs allereerst gaan rijden om een plekje in de top 6. Die mannen gaan vervolgens nóg een keer de baan op te bepalen wie op pole position mag starten. En wie weet stijgt VeeKay nog wel 1 of 2 plekjes in de all time high…

Als je wil gaan kijken, dan past dat prima in het tijdschema van de F1-fan. De beste 12 gaan namelijk om 22:00 uur Nederlandse tijd de baan op en de belangrijkste kwalificatie, die van de laatste 6, start om 23:10 uur. Als je wil kijken, heb je alleen wel een Ziggo abonnementje nodig, daar wordt het namelijk uitgezonden.

Hup VeeKay!!