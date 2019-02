Honda is helemaal klaar met Max Verstappens motor

Zo, af.

Vanuit Nederlands perspectief is het misschien wel het belangrijkste issue uit de wereld van de F1 dit jaar: komt er een Nederlandse GP hoe goed wordt de Honda motor? Want oké, Max op volle polle door de duinen zien crossen zou tof zijn, maar we zouden dat met zijn allen graag inruilen voor een heuse wereldtitel voor de scheurneus uit Limburg, toch? Of die droom werkelijkheid kan worden hangt vooral af van een zwikje Japanners, die desperate pogingen doen om de magie van eind jaren ’80 – begin jaren ’90 terug te vinden.

Afgelopen week gaf Christian Horner al te kennen dat hij er vertrouwen in heeft dat het allemaal goed gaat komen. Volgens de man van Geri Halliwell heeft Honda een ‘puike winter’ gehad en veel vooruitgang geboekt, iets wat Red Bull nu goed kan inschatten daar ze via Toro Rosso al een jaartje samenwerken met de Japanners. Of het voldoende is, zal volgens Horner vooral afhangen van de vooruitgang die de andere fabrikanten geboekt hebben. Daar heeft de teambaas uiteraard geen zicht op.

De eerste voorzichtige indicaties over hoe het nieuwe seizoen zich zal ontvouwen krijgen we vanaf maandag 18 februari, de datum waarop de eerste wintertest gepland staat op het circuit de Catalunya. Een weekje voor de deadline heeft Honda de nieuwe krachtbron echter al klaar, zo blijkt uit een filmpje dat Toro Rosso afgelopen nacht deelde op haar sociale media kanalen.

Het filmpje weet in ieder geval sowieso de jaren ’80 en ’90 magie te grijpen, maar ik ben er nog niet zo zeker van dat de PU helemaal gezond is. Ik zie toch een wat onregelmatig sinusritme en hier en daar wat S-T elevatie. Maar goed, het ding pruttelt er wel lustig op los en het karakteristieke ‘geratel‘ dat alleen de Honda-PU heeft is ook goed hoorbaar, al klinkt het allemaal uiteraard niet meer zo episch als de oude V10’s. Hoeveel pk’s denk jij te horen, afgaande op deze soundbyte?

Image-Credit: Max Emilian via de gramz