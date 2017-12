Mercedes onthult waarom ze Red Bull geen motoren leveren

Het hoge woord is eruit. Of tenminste, de officiële lezing.

Mercedes F1-eindbaas en professioneel Oostenrijker Toto Wolff heeft in deze winterpauze de tijd genomen om even te gaan zitten met ESPN voor een goed gesprek. Daarbij zijn een aantal opvallende feitjes aan het licht gekomen omtrent de leverantie van motoren door de driepuntige ster aan andere teams. Al enige tijd is dit een hot item in de F1, met name omdat Mercedes in het verleden keihard weigerde Red Bull Racing van motoren te voorzien.

Het idee, destijds beaamd door zowel Toto Wolff als door vakantiemagnaat Dieter Zetsche, was dat het stom zou zijn voor Mercedes om hun competitieve voordeel zomaar af te staan aan een concurrent. Ze hadden in Stuttgart Brixworth immers hard gewerkt aan de motor die het team sinds 2014 zoveel succes heeft opgeleverd.

Doch met dit in het achterhoofd schetst het onze verbazing dat Wolff nu claimt dat men bij Mercedes van plan was volgend jaar motoren aan McLaren te leveren. McLaren-aandeelhouder Mansour Ojjeh heeft Mercedes volgens Wolff afgelopen jaar persoonlijk benadert met de wens om een nieuwe motorendeal te tekenen. Zoals jullie wellicht nog weten betrok McLaren ook in de periode voorafgaand aan de (nieuwe) Honda-deal motoren van Mercedes. Vóór de rentree van de ‘échte’ Silberpfeile in de sport, was het Engelse team zelfs het de facto fabrieksteam van de Duitsers.

Inmiddels weten we echter dat McLaren in zee is gegaan met Renault. Dat lijkt een beetje een laterale move en ondanks het feit dat Alonso een goede band heeft met de Fransen ook enigszins een ‘moetje’. Toch lag het volgens Wolff aan McLaren zelf dat de deal met Mercedes uiteindelijk niet doorging:

We wanted to give McLaren an engine, the problem is that it dragged on for a long time and we just didn’t have the structure in place and the capacity to supply them an engine for 2018. It was simply too late.

Oké, maar als je wel bereid bent McLaren van motoren te voorzien, hoe zit het dan met Red Bull Racing? Is het simpelweg dat je McLaren lager inschat dat de formatie uit Milton Keynes, of speelt er iets anders? Toto wijst op de stroom van kritiek die Renault in de afgelopen jaren voor de kiezen kreeg vanuit het kamp van Red Bull:

It is exactly because they are saying it like this and undermining their current partner that they are not having one! In Formula One, like everywhere else in life -be it your private life or business life- it’s about compromise and acknowledging your partner’s strengths and weaknesses and helping each other out. That is very much the culture we have at Mercedes and that has made us successful in the last few years. Respect is a super important part of our values and this is why we have chosen the partners we have.

Kijk, als Christian Horner en Helmut Marko nou een beetje recsept getoond hadden, was Max nu al kampioen geweest. Of zou Wolff met zijn uitspraken de geschiedenis een beetje willen herschrijven?