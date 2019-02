Red Bull: “werken met Honda voelt als eerste klas ticket”

Christian Horner is in zijn nopjes.

Sinds Red Bull Racing zijn banden met Renault heeft doorgezaagd, neemt het nog vaker de tijd om de Franse autofabrikant in slecht daglicht te zetten. In aanloop naar de eerste testdagen van het nieuwe Formule 1-seizoen hebben we de kopstukken van de renstal allerlei dingen horen uitkramen en ook deze week weet het team zijn mond nog niet dicht te houden.

Ditmaal is het teambaas Christian Horner die uitlegt waarom de keuze in zee te stappen met Honda de juiste is geweest. Tegenover persbureau Reuters vertelt de Brit dat hij direct wist dat de samenwerking met de Japanners totaal anders zou zijn dan met Renault. Op een positieve manier, welteverstaan. Dit heeft met name te maken met het feit dat Red Bull en Honda een technisch partnerschap zijn aangegaan.

“Effectively we’ve been paying for a first class ticket and you get an economy seat. An awful lot of frustration was born out of that… so I think with Honda, it being a true technical partnership, there’s much more collective responsibility from both sides rather than being a customer-supplier scenario.”

Hoewel ook Toro Rosso gebruik maakt van Honda-motoren en Red Bull dus niet het enige team op de grid is met de krachtbron, heeft het team hiervan eigenlijk alleen profijt. Immers, Toro Rosso is een dochterteam van het team waarvoor Max Verstappen rijdt. Honda vergaart hiermee dus tweemaal zoveel informatie.

Met het partnerschap tussen Honda en Red Bull is laatstgenoemde in zekere zin weer terug bij af. De periode dat het Formule 1-team van de energiedrankgigant zijn grootste successen kende, was Renault zelf niet actief in de koningsklasse. Toen de Fransen enkele jaren geleden officieel terugkeerden in de Formule 1, groeiden de onderlinge verhoudingen alsmaar schever. Logisch, want Renault heeft zelf ook de ambitie races en kampioenschappen te winnen en dus wil het niet dat Red Bull, een van zijn klantenteams, beter presteert. Omdat Honda geen eigen Formule 1-team heeft, heeft Red Bull niet het gevoel expres benadeeld te worden. Hierom voelt de samenwerking aangenamer. “I think we’ve had a really collaborative approach and open approach with Honda,” zo besluit Horner zijn verhaal.