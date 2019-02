Porsche en Audi weggeblazen door Tesla’s techniek

Oké, even achter de oren krabben en her-evalueren...

Terwijl de Muskias bezig is met een bliksembezoek aan Europa, blijft Elons bedrijf hét hete onderwerp in de wondere wereld van de auto’s. Tesla kent grote voorstanders en diehard tegenstanders, maar wat alle kampen verenigt, is de wil om te weten wat de toekomst in petto heeft voor het bedrijf. Wordt het werelddominantie, of gaat het merk uiteindelijk toch gewoon ten onder in de strijd tegen ‘de grote jongens’? In mijn ogen komt die vraag uiteindelijk neer op de vraag of Tesla de traditionele skills van het auto’s bouwen kan leren, voordat de gevestigde orde bij Panasonic aanklopt hun eigen elektro-swag onder de knie heeft.

Toegegeven, ik had zelf ingeschat dat Ford, GM, Volkswagen en Toyota inmiddels al lang en breed het kunstje van Tesla onder de knie zouden hebben. Maar kennelijk zijn de aandrijflijnen van Tesla’s toch echt wel behoorlijk uitgenast. De rest bijt zich voorlopig min of meer stuk op de actieradius en power die Tesla klanten kan aanbieden. Daarnaast weet het bedrijf dit ook nog eens te realiseren met een relatief zacht kostenplaatje, zo blijkt uit een bericht in Manager Magazin (betaalmuur) over Bram Schot en de stand van zaken bij Audi.

Toen Audi en Porsche namelijk een Model 3 lieten aanrukken om die helemaal de moeder te reverse engineeren, kwam men er naar verluidt achter dat Tesla veel verder was met haar EV’s dan gedacht. Het bericht claimt dat de Duitsers tot de conclusie kwamen dat hun eigen PPE-platform (Premium Platform Electric), dat op de planning staat voor 2020-2021, in verhouding zo’n 3.000 Euro te duur zou worden om te maken. Voor Porsche zou dat nog te overzien zijn, voor Audi echter niet. Hierdoor denkt men naar verluidt zelfs aan het uitstellen van de introductie van het nieuwe platform.

In de tussentijd moet het e-tron platform (rijtest), op basis waarvan nog een paar nieuwe modellen zullen verschijnen, de honeurs waarnemen. Maar ook dit is geen onverdeeld succes. De verkoopaantallen blijven achter bij de verwachtingen en kennelijk is zelfs de hoop al opgegeven dat Audi de twee miljard die het in de ontwikkeling gestopt heeft nog kan terugverdienen. Kortom, de stroggel is echt. Als Tesla nou eens gewoon wat mensen inhuurt om plaatwerkdelen recht op te hangen…

