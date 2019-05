Red Bull verdenkt Mercedes van manipulatie

Ragfijn spel.

Hoewel Charles Leclerc zojuist in de derde vrije training opeens zijn Ferrari op P1 neerzette, moge het duidelijk zijn dat Mercedes ook dit weekend in Monaco weer torenhoog favoriet is voor de zege. Het tekent de absolute dominantie van de Silberpfeile, want de afgelopen jaren was Monaco nog een ‘bogey track’ voor Das Haus.

Dit alles terwijl we in de winter nog goede hoop hadden dat teams als Red Bull Racing maar met name ook Ferrari de strijd aan konden binden met de Duitsers. Niks ten nadele van de driepuntige ster, maar het verhaaltje begint wel een beetje sleets te worden. En als ze dan moeten winnen prima, maar liefst wel nadat we een bikkelharde strijd op de baan zien. Zoals wel vaker hadden we goede hoop dat regelwijzigingen de andere teams dichterbij zouden brengen. Dat bleek echter ijdele hoop, want in plaats van kleiner is het gat alleen maar groter geworden.

In gesprek met Auto-Motor-und-Sport geeft Adrian Newey aan dat hij niet verrast is door deze ontwikkeling. Alles wat er veranderd is aan de regels, is alleen maar goed geweest voor Mercedes. De nieuwe voorvleugel past beter bij hun concept, maar met name de banden zijn perfect voor Merc. Deze hebben een wat harder karkas en een dunner loopvlak. Zoals onze trouwe lezers weten hebben de banden een ideale temperatuur-range waarin ze het beste werken. Ferrari en Red Bull hielden de banden vorig jaar doorgaans ‘aan de onderkant van de window’, waardoor ze wel werkten maar minder snel sleten. Mercedes opereerde met wat hogere temperaturen. Onder andere in Oostenrijk zakten ze daardoor door het ijs.

Dit jaar vinden de banden het lekker om wat extra opgewarmd te worden. Red Bull en Ferrari hebben er daardoor moeite mee de banden überhaupt in ‘de window’ te krijgen en ze daar vervolgens te houden. Voor Mercedes is het echter ideaal: ze hebben veel minder moeite met temperatuur krijgen in de banden en vervolgens minder problemen met slijtage. Zo heeft Pirelli landgenoot Ferrari (en alle andere renstallen) dus eigenlijk een oor aangenaaid.

Het slechte nieuws voor mensen die nog op een snelle kentering hopen: volgens Newey gaat dat lastig worden. Het hele concept van de RB15 is afgestemd op het voorkomen van het oververhitten van de banden. Dat draai je niet zomaar om. Er zijn wel trucjes om wat meer hitte in de banden te krijgen, zoals meer hitte van de remmen erin jassen, maar Newey betwijfelt of dat voldoende is. De enigmatische ontwerper lijkt zijn hoop al gevestigd te hebben op de regelwijzigingen van 2021. Maar ook daarvoor komt hij nu al met een waarschuwing.

De Brit verwacht namelijk dat Mercedes de beste papieren heeft om ook in 2021 weer dominant te zijn. Adrian lamenteert dat ze in Brackley dubbel zoveel mensen op de aerodynamica-afdeling hebben werken als bij Red Bull. Zonder budgetcap betekent dat normaal gesproken dat Mercedes weer een snellere auto kan ontwikkelen dan de rest. Vooral omdat de dominantie dit jaar zo groot is dat Mercedes er al vroeg voor kan kiezen zich te richten op de ontwikkeling van de auto voor 2021. Newey ziet echter ook mogelijkheid om dit voordeel ietwat te reduceren.

De Brit stelt namelijk voor dat de nieuwe reglementen zo laat mogelijk gedeeld worden met de teams. In principe staat dit moment nu op de planning voor juni, maar Newey ziet het liever pas op zijn vroegst in oktober gebeuren. Hier is overigens al een stemming over geweest onder de F1 teams, waarmee we komen op de titel van dit bericht.

Hoewel Mercedes namelijk vóór uitstel van de bekendmaking van het nieuwe reglement richting oktober stemde, is men er bij Red Bull van overtuigd dat de zilveren de zaak manipuleren. Om het uitstel te bewerkstelligen was namelijk instemming nodig van alle teams. Één team stemde tegen, te weten Racing Point. Zij rijden toevalligerwijze met Mercedes-motoren. De rode stieren denken dan ook dat Mercedes team roze heeft geinstrueerd tegen het uitstel te stemmen, zodat het plannetje van Newey niet doorgaat maar Mercedes tegelijkertijd geen ‘bloed aan de handen’ heeft…#intrige.