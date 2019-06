Koop een huis met wat auto’s voor 279 miljoen

Pff...Win je eindelijk die Eurojackpot, ben je nog steeds een pauper.

In de rubriek dure huizen tikken we meestal wel de zeven cijfers aan. Want laten we eerlijk zijn, wat heb je nog voor minder dan een miljoen in deze huizenmarkt? Precies ja, een luciferdoosje met een gedeelde WC. Voor de echt fijne optrekjes tikken we soms de acht cijfers aan, maar tot op heden is het zeldzaam als het bedrag ‘voor de komma’ negencijferig is. We hebben echter weer een optrekje gevonden in de laatste categorie en gelukkig zitten er auto’s bij, dus mogen we erover schrijven!

Het gaat om het stulpje van John Hendricks, een man die de wereld het Discovery Channel heeft gegeven en daar klaarblijkelijk episch mee is binnengelopen. Op de grens van Colorado en Utah (het terrein van 35.208.030 vierkante meter bestrijkt twee staten) bouwde hij een basis van waaruit hij de wereld bestookte met Shark Weeks. De compound is gevestigd op het punt waar vijf verschillende Canyons bij elkaar komen, wat kennelijk zeldzaam is.

Omdat het een beetje eenzaam kan worden in zo’n joekelig huis, lokte John andere mensen naar zich toe met een ijscowagen door een resort en een -jawel- automuseum te bouwen. Liefhebbers van natuur, luxe en auto’s waren tegen gepaste betaling welkom om samen met John en de zijnen de omgeving te ontdekken in Baja-trucks en dergelijke. Het resort werd door een kwaliteitspublicatie in 2014 nog uitgeroepen tot het twaalfde beste ter wereld en het derde beste in de Verenigde Staten.

Als je nu besluit om te kopen, krijg je het Gateway Auto Museum er gratis bij, inclusief inhoud. Die inhoud betreft vooral veel stokoud Amerikaans spul, maar ook Tesla’s en een recente Viper. Het pronkstuk is bovenstaand Oldsmobile F-88 concept uit 1954 dat in 2007 werd aangekocht voor 3.240.000 Dollar. Carroll Shelby’s eigen GT500 uit 1967 hoort ook bij de collectie. Koop dan?