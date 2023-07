Volkswagen CEO: “Het dak staat in de brand”

Volkswagen CEO Thomas Schäfer heeft zijn troepen gewaarschuwd dat de kosten veel te hoog oplopen bij Volkswagen. Het dak staat in de brand.

Volkswagen gaat door roerige jaren heen. Eerst was er dieselgate, wat miljarden aan boetes opleverde en nog steeds naijlt. Toen kwam de EV-wende. De overstap naar elektrische auto’s kost Volkswagen nog eens tientallen miljarden. De hoop is natuurlijk dat dit in de toekomst zijn vruchten zal afwerpen. Volkswagen produceert inmiddels ook steeds meer EV’s. Maar in de tussentijd moeten de kosten daarvoor ook wel allemaal opgebracht worden.

En dat valt Volkswagen zwaar, zo blijkt uit een gepassioneerd betoog dat CEO Thomas Schäfer afgelopen week hield ten overstaan van 2.000 bij Volkswagen werkzame managers. De kosten rijzen de pan uit, zodanig dat volgens Schäfer ‘het dak in de brand staat’. Hij riep iedereen op de hand een beetje op de knip te houden. Alle kleine besparingen zijn volgens Schäfer winst, want de komende weken en maanden gaan volgens hem erg zwaar worden.

De eerste gedachte is dat 2.000 manages er misschien een beetje veel zijn. Maar soit, al deze mensen zullen wel mooie baanomschrijvingen hebben en heel belangrijk zijn. Toch is het allemaal wel schrikbarend voor Volkswagen. Aan producten als de Golf VIII maar zelfs ook de Porsche 992 is al merkbaar dat er op kosten bespaard is. Velen claimen dat de Golf VII en 991 hoogwaardiger gebouwd zijn. Iets wat gedeeltelijk ook objectief te onderbouwen is. Zo heeft de Golf 8 harder plastic en bijvoorbeeld een ouderwetse stelt om de motorkap omhoog te houden, in plaats van gasveren.

Nóg meer kostenbesparing op product, zal dat product over het algemeen geen goed doen. Tevens is het niet per se verenigbaar met de ambitie waar we het vanochtend nog over hadden van Volkswagen. Namelijk om terug te komen op het bijna-premium niveau van de jaren ’90, toen de Golf IV de maatstaf was in het C-segment en de Passat B5 feitelijk een iets grotere Audi A4 was.

Is het hyperbool van Schäfer, of staat het water Volkswagen echt aan de lippen? De tijd zal het leren. Waarvan akte.