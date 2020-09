Autoblog advies: krachtige en karaktervolle youngtimer voor 12k - Autoblog.nl

We zoeken een krachtige en karaktervolle youngtimer. Oh, en het mag ook een beetje leuk zijn!

Het leuke van een Youngtimer is dat er net even wat meer mogelijk is. Althans, als je het slim doet. In de meeste gevallen moet je nooit het uiterste van het budget zoeken. Met een dikke youngtimer is dat tegenwoordig helemaal het geval. Want als je een vijftien jaar oude auto koopt die inmiddels 150.000 tot 200.000 gelopen heeft, dan komt er simpelweg ‘wat’ onderhoud aan. En de prijs van het onderhoud is bijna altijd gerelateerd aan de nieuwprijs. Dus een auto die nieuw erg duur is, is in onderhoud erg duur en daarom juist de reden dat ze erg voordelig zijn om aan te schaffen.

Bijzondere auto’s

Voor vandaag gaan we op zoek naar een auto voor Meneer Ooms. Hij is helemaal idolaat van bijzondere auto’s, aan zijn autohistorie te zien. Hij heeft op dit moment een groot aantal klassiekers, waaronder een Dino, Renault Floride en een heuse Plymouth Barracuda. We kunnen wel stellen dat Meneer Ooms een enorme Petrolhead is. Op dit moment is hij op zoek naar een vervanger voor zijn Jaguar S-Type. Die heeft op dit moment 350.000 gereden. Ondanks dat hij heel erg tevreden is, mag er wel een nieuwe auto komen. Anders geef je elke onderhoudsbeurt de dagwaarde uit aan een beurt.

Nieuwe krachtige en karaktervolle youngtimer

De auto moet 15 jaar of ouder zijn of dat bijna zijn. Dit zodat de auto een tijdje in de Youngtimer-regeling gereden kan worden. Belangrijk is vooral dat de auto minimaal 1.800 kilogram mag trekken. Als het even kan, zelfs ietsje meer. Tsja, die klassieke auto’s moeten soms getransporteerd worden en Meneer Ooms klinkt als de persoon die in het weekend toch even de collectie uitbreidt met nog een leuke klassieker. Onderhoudskosten en verbruik zijn niet het belangrijkst, maar het moet nog wel een beetje leuk blijven.

Tabel voor krachtige en karaktervolle youngtimer

Huidige auto’s Jaguar S-Type, Dino GT4, GT400, Jaguar Mk VII, Barracuda, Fiat 2300S Koop / Lease Koop Budget 12.500 Jaarkilometrage 12.000 Brandstofvoorkeur Benzine Reden aanschaf Hoge km stand huidige auto , 350k , verder extreem tevreden Gezinssamenstelling 2 personen Voorkeursmodellen Geen. In elk geval geen MPV No-go merken/modellen BMW, VAG, Toyota, Nissan Wanneer wil je gaan kopen Binnen nu en 6 maanden

Land Rover Discovery V8 HSE (LJ – L318)

€ 11.350

2003

145.000 km

3.500 kg

Je kan bij de Discovery twee kanten uit als je op zoekt bent naar een krachtige en karaktervolle youngtimer. Een heel late Series II of juist een vroege Series III (ook wel LR3 genoemd). In dit geval zouden we zeggen, ga voor de laatste Series II. Die zijn namelijk het leukst. Ze rijden aanzienlijk minder fijn dan de nieuwere modellen, maar hebben bakken met, jawel, karakter! De 3.9 V8 motor is soepel en smeuïg. Met 190 pk is ‘ie niet heel erg snel, alhoewel je er met een paar kleine modificaties aanzienlijk meer vermogen uit kunt halen. Krachtig is de Land Rover Discovery zeker: met een ladderchassis en lage gearing sleur je alles mee. In relatie tot de dorst vallen de prestaties overigens best tegen. Maar het trekt alles op een kar en met een open uitlaat klinkt het ook wel stoer. Oh ja, vergeet de onderhoudskosten niet.

Mercedes-Benz E500 Elegance Combi (S211)

€ 11.950

2003

180.000 km

2.100 kg

De eerste auto die naar bovenkomt als je denkt aan een krachtige en karaktervolle youngtimer met veel trekvermogen. De Mercedes-Benz E500 is een ware krachtpatser. Ten eerste omdat de auto met 306 pk en 460 Nm ook daadwerkelijk veel kracht tot zijn beschikking heeft. Het is ook de onverzettelijkheid waarmee het gepaard gaat. Nog een groot voordeel is de immense ruimte. Deze generatie E-Klasse (S211) is echt enorm ruim. Met de banken plat heb je bijna twee kuub tot je beschikking. De automaat en V8 zijn behoorlijk betrouwbaar, het is met name de elektronica die het weleens liet af weten bij deze generatie. Oh ja, ga voor een Elegance: die zijn zo veel cooler dan een faux-sportieve Avantgarde. Vierwielaandrijving is mogelijk, de Mercedes-Benz E500 4Matic zie je geregeld in het zuiden van Duitsland te koop staan.

Volvo XC90 T6 Exclusive

€ 11.450

2004

165.000 km

2.250 kg

Als je de kosten iets beheersbaarder wilt houden, kijk dan een naar een eerste generatie Volvo XC90 (aankoopadvies). De reden dat deze auto’s zo waanzinnig fijn zijn, is omdat de auto net als een X5 ontwikkeld is als personenautoauto (zelfdragend chassis), maar in tegenstelling tot veel andere auto’s geen faux-sportief karakter heeft. In tegendeel. Bij de Volvo XC90 wordt alles omgezet in comfort. Dat merk je aan alles. Zonder week te worden, is het een zeer gerieflijke automobiel met excellente fauteuils. Nadeel? Net als bij de Phaeton is geen motor echt zuinig of echt vlot. De T5 en T6 is een beetje om het even. De T5 heeft een versnelling meer, de T6 loopt iets mooier. Verder een uitstekende SUV die met het juiste onderhoud nog jaren meekan.

Mitsubishi Pajero Sport V6 GLS

€ 9.990

2005

135.000 km

2800 kg

Als je zoekt naar een auto waar je de komende decennia nog op kunt vertrouwen, ga dan eens kijken bij deze Mitsubishi Pajero Sport. Deze auto is veel meer een werkpaard dan een luxe paard, maar valt zeker in de categorie krachtige en karaktervolle youngtimer. In principe is het een L200 pickup, maar dan de personenwagen-variant ervan. Net als de Toyota 4Runner is het een heerlijke stoere auto. In het terrein kun je overigens serieus aan de slag met deze Pajero Sport. De V6 klinkt voor zijn soort lekker en omdat het gewicht relatief gezien meevalt, zijn de prestaties uitstekend. Boven de 160 neemt de versnelling overigens ernstig af en het verbruik ernstig toe. Ondanks dat ze mechanisch als ijzersterk te boek staan, is het altijd raadzaam om de auto goed te onderhouden, uiteraard. Dan kun je wel de komende 20 jaar blijven rijden.

Saab 9-7X 5.3 Lineair

€ 9.500

2006

122.500 km

2.950 kg

Je zult even een jaartje moeten wachten. De Saab 9-7X is namelijk nog een tikkeltje te jong om als krachtige en karaktervolle youngtimer gekenmerkt te kunnen worden. Karakter heeft ‘ie en krachtig is de 9-7X ook. Het was een achterlijk idee van General Motors om een Saab SUV te bouwen op basis van de Chevrolet Trailblazer. Gezien de flaters van GM had het véél erger gekund, maar deze auto is net zo Zweeds als Warren G en Nate Dogg.

Wel heeft de auto een kenmerkende Saab-neus en in het interieur vind je de bekende luchtroosters. Toen was het budget op, dus hebben ze ‘Saab’ op het stuurwiel geschreven en gingen de ontwerpers aan het bier. Waarschijnlijk. Ze zijn zeer lastig te vinden, overigens. In Nederland vonden we 1 exemplaar, in Europa een stuk of 10. Ga er zeker niet te veel voor betalen, want het is een rariteit die voor 98% bestaat uit Chevy Trailblazer onderdelen. Je kan ook zoeken naar de mooiste Trailblazer van Europa voor dit geld, overigens.

Volkswagen Phaeton 4.2 V8 4Motion

€ 11.500

2005

160.000 km

2.200 kg

We weten het, het is een VAG-product en die staat op de no-go. Maar de Phaeton is de ideale auto gezien de eisen. Misschien niet de eerste waaraan je denkt, maar de auto kan enorm veel trekken. Dat komt mede door het eigen wagengewicht. De Volkswagen Phaeton is namelijk enorm zwaar. Dit kun je oplossen door een Audi A8 uit te zoeken met dezelfde motor, die is 400 kilogram lichter met dank aan een aluminium chassis en koetswerk.

Maar de Phaeton vertegenwoordigt enorme waarde voor zijn geld. Je kunt goede exemplaren voor een habbekrats kopen. Een simpel beurtje kan vrij snel in de papieren lopen, dus houd wel een centje beschikbaar. Om te rijden is een Phaeton onverstoorbaar. De beste keuze tussen prestaties en verbruik is de 4.2 4Motion. Als je een klein beetje haast hebt, zuipt ook die V6 als een tempelier. De 4.2 ook trouwens. Maar ja, die 6.0 W12 is al helemaal erg… Kan overigens ook makkelijk in het budget.

Yolo: Cadillac Escalade 6.0

€ 11.950

2005

80.000 km

3.500 kg

Je kan het ook in één keer gewoon goed doen met de zoektocht naar een krachtige en karaktervolle youngtimer. Kijk, goedkoop gaat het nooit worden met dit soort auto’s. Dan kun je er misschien beter een keer van genieten. Dat kan met een auto als deze, de Cadillac Escalade. Het is zo’n auto die wordt overschat en onderschat tegelijkertijd. Nee, het is geen Cullinan qua verfijning. Maar als je een grote auto zoekt met veel ruimte, terreinwaardigheid en extreem trekvermogen: dan is deze auto uitstekend geschikt. Je kan ook gaan voor een identieke Tahoe, maar die zijn veel minder leuk en hebben minder sjeu. Zoek meteen even een setje 22” chromen wielen om het plaatsje compleet te maken. En bij voorkeur een parelmoerwitte met beige interieur.

