Red Bull neemt alle schuld op zich, noemt Max een teamplayer

Naar aanleiding van het debacle in Brazilië heeft Red Bull nu een schuldbewust statement naar buiten gebracht.

Er gebeurde genoeg tijdens de Grand Prix van Brazilië, maar toch had iedereen het maar over één ding: Max Verstappen die zijn zesde plek niet wou afstaan aan Perez. Vriend en vijand was het erover eens dat dit niet bepaald een sympathieke actie was. Of Max nu een goede reden had of niet, hiermee bewees hij zichzelf geen dienst.

Het team van Red Bull heeft er even over na moeten denken, maar nu komen ze – rijkelijk laat – alsnog met een statement naar buiten. Blijkbaar zijn ze geschrokken van alle haat die Max over zich heen kreeg en willen ze nu de gemoederen een beetje sussen.

Red Bull trekt het boetekleed aan door te zeggen dat ze als team fouten hebben gemaakt. Volgens het statement hadden ze deze situatie niet voorzien en van te voren geen strategie afgesproken. Dat is opmerkelijk, want Verstappens reactie leek te suggereren dat hier wél eerder over gesproken was.

Red Bull geeft toe dat ze Max te laat opdracht gaven om Checo door te laten. “Dit bracht Max, die altijd een open en eerlijke teamplayer is geweest, in een lastige situatie met weinig tijd om te reageren, wat niet onze bedoeling was,” zo luidt de verklaring.

Red Bull steekt dus volledig de hand in eigen boezem en verwijt Max niks. Niet publiekelijk in ieder geval. Dit ondanks het feit dat hij een directe team order negeerde, zonder daar zelf veel belang bij te hebben.

Na de race reageerde teamplayer Max volgens het team ook weer “open en eerlijk”. Dat klinkt als een eufemistische omschrijving voor een botte reactie, maar we kunnen er naast zitten. Het team zegt in ieder geval dat ze de redenatie van Max accepteren. Ze voegen er nog aan toe dat het een persoonlijke kwestie was, die privé blijft.

Red Bull eindigt het statement door hun afkeur uit te spreken over alle reacties op social media. Ze noemen het gedrag richting Max, Checo en het team “schokkend en bedroevend”. Deze online haat moet volgens hen stoppen. Lees je mee, moeder van Max Verstappen?

Het hele statement kun je lezen op de website van Red Bull.