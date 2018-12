Red Bull: “nieuwe aero-regels kunnen roet in eten gooien”

Nee, lekker vooruitzicht.

Voordat de Formule 1 aan het begin van 2017 de regels op de schop deed, zodat de auto’s aerodynamische kunstwerken konden worden, riepen velen critici al dat de verandering niet ten goede van het racen zou komen. Hoewel dit op een handvol circuits inderdaad het geval was, hebben de coureurs de afgelopen twee jaar toch prima met elkaar kunnen strijden. Deze constatering komt echter te laat, want inmiddels heeft de organisatie besloten dat de auto’s er volgend jaar weer anders uit moeten gaan zien. Christian Horner, teambaas van Red Bull Racing, maakt zich nu zorgen dat deze beslissing te snel is genomen.

Dit vertelt de Brit tegenover CRASH. De nieuwe aerodynamische regels brengen vooral veranderingen aan de voor- en achtervleugels. In hun huidige vorm zorgen deze voor teveel vuile luchtstroom, waardoor het volgen van een voorganger in de bochten bijzonder lastig blijkt te zijn. Door de vleugels minder complex te maken, moet dit probleem verholpen worden.

Een nieuwe set regels betekent echter ook dat er weer ruimte is voor teams om gigantische stappen te maken. Anderzijds kan het ook de achteruitgang van een team betekenen, als deze de regels verkeerd interpreteert en een flinke misser maakt. Met name dit punt is waar Horner zich zorgen om maakt. Zo vertelt hij:

“It’s a significant change. One thing affects another and obviously it’s been a very costly change. Would it affect the ability for the cars to follow closely? Maybe a little but not tangibly so. Inevitably somebody will get it right, some teams will get it wrong. If anything, more gaps between the teams [will occur]. The best way to achieve close grid is stability and then the teams will concertina and converge.”