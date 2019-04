Valtteri Bottas zet Mercedes onder extreme druk

Under pressure.

Oefff het is zwaar om Toto Wolff te zijn dezer dagen. Al vijf jaar achterelkaar is Team Zilver onder bezielende leiding van de Oostenrijker wereldkampioen geworden, maar nu komt der Toto toch voor een grote uitdaging te staan. Volgens de Italiaanse editie van Motorsport stelt Valtteri Bottas hem namelijk voor een ultimatum: voor de Grand Prix van Monaco wil VB77 uitsluitsel over of hij volgens jaar weer bij het team rijdt. Anders gaat Valtteri naar…euhm…geen idee eigenlijk.

Dat laatste even daargelaten, is de opstelling van Bottas wel begrijpelijk. De Fin wordt bij Mercedes namelijk elke race vrijwel letterlijk in de nek gehegen door Esteban Ocon in de pitbox. Daarnaast heeft Team Zilver ook nog een andere protegé onder haar hoede die momenteel het beste maakt van een gare Williams. Tel daarbij op dat Bottas vorig jaar geen geweldig seizoen beleefde en kan je het hem niet kwalijk nemen dat hij misschien twijfelt aan zijn positie binnen het team.

Dit jaar heeft VB77 een degelijke seizoensstart gehad, met een overwinning in Australië, opgevolgd door twee tweede plaatsen in Bahrein en China. Normaal zou je daarmee de leider in het kampioenschap zijn, maar teamgenoot Hamilton deed het nog net wat beter. Desalniettemin wil BOT klaarblijkelijk het ijzer smeden nu het heet is. In teamgenoot Hamilton heeft hij in ieder geval een bondgenoot; de Brit heeft eerder al aangegeven dat hij het wel prettig vindt om zijn wingman naast zich te hebben in de garage.

Het is echter maar de vraag in hoeverre Mercedes mee wil gaan in de wensen van beide coureurs. Bottas was in het verleden eigenlijk altijd op zijn best gedurende de eerste races van het seizoen, om vervolgens (ver) weg te zakken. Plus, als ze doorgaan met Bottas, roept dat de vraag op wat ze aanmoeten met Ocon en Russell. Grootste puntje dat in het nadeel spreekt van BOT is zijn klaarblijkelijke gebrek aan leverage; als Mercedes ‘m nou geen contractverlenging geeft vóór Monaco, zou hij dan écht zijn biezen pakken?