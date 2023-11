Red Bull: “Verstappen had wat diplomatieker kunnen zijn”

Een zeldzame gebeurtenis: zelfs Red Bull vindt dat Max Verstappen zich wat diplomatieker had kunnen opstellen in Las Vegas.

De Formule 1 race van Las Vegas is alweer verreden en onder de streep was het toch wel een belachelijk succes. Althans, als we het puur hebben over het sportieve. Waar Max Verstappen vooraf zei dat de race in de woestijnstad 1% sport was en 99% hype en entertainment, was het sportieve aspect toch best leuk te noemen. Sterker nog, met onze korte termijngeheugens op volle toeren, vonden velen het de leukste race van het jaar.

Dit allemaal dankzij/ondanks het feit dat Max Verstappen de race ‘gewoon’ weer won. De Nederlander pakte zijn 18de zege van het seizoen(!) en heeft nu net zo vaak gewonnen als Sebastian Vettel. Alleen Michael Schumacher en Lewis Hamilton wonnen nog meer races in de koningsklasse. Na afloop zong Max dan ook vrolijk mee met het liedje wat werd opgezet door zijn team: Viva…Las Vegas!

Was Max dan helemaal omgedraaid als een blad aan een boom? Naast bovengenoemde uitspraak over entertainment, was Max Emilian het hele weekend een beetje zuur. Hij had geen goed woord over voor het ‘putdeksel-incident’ en de afwikkeling daarvan. Hij lag in de clinch met Esteban Ocon. Hij voelde zich een clown. Hij vond de layout van het circuit te simpel…Kortom, Max was een beetje een brompot. Zelf zegt hij dat de zege daar niet veel aan veranderd heeft:

Zoals ik eerder al zei, zijn het vier lange rechte stukken, lagesnelheidsbochten en je verliest weinig downforce. Dat is nooit mijn probleem geweest. Maar vandaag was inderdaad leuk. Dat is het enige dat ik wil zeggen. Vandaag was leuk. Ik hoop dat iedereen ervan genoten heeft. Het DRS-effect was sterk, maar goed. Het zorgde voor leuk racen. Ik kon het team niet laten vallen door niet te zingen. Ik heb wel wat lessen nodig. Ik moet naar Jerry toe en een afspraak boeken. Max Verstappen, heeft toch geweldig genoten

Iets milder dus, maar Max houdt vast aan zijn eerdere inschatting. Het team van Red Bull daarentegen vindt dat Max wel wat diplomatieker had mogen zijn. Uitgerekend de altijd genuanceerde Helmut Marko zegt er dit over:

Kritiek op evenement

Ik heb altijd gezegd dat we hier pas een conclusie moesten trekken na afloop van de race. En de race was fantastisch. Max is heel rechtdoorzee, had dingen misschien wat diplomatieker kunnen zeggen, maar heeft nu alles goed gemaakt. Ik weet zeker dat de organisatie nu heel blij met hem is. Het lange seizoen begint ook zijn tol te eisen. Je moet in overweging nemen dat we aan het einde van het seizoen zitten. Iedereen is moe, alle werknemers hier worstelden met de jetlag en hadden wallen onder hun ogen. Maar nu zong hij na de race zelfs Viva Las Vegas. Al denk ik dat hij zich wel beter kan richten op zijn racecarrière. Helmut Marko, ziet in Max niet de volgende Andrea Bocelli

Waarvan akte.