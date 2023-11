Vertegenwoordigersauto’s uit de jaren ’80: AB Top 10!

Die ultieme vertegenwoordigersauto’s uit de jaren ’80 die je wel in het beige moest bestellen .

Auto’s worden duurder en duurder. In veel gevallen krijg je dan te horen ‘alleen de zakelijke rijder kan er nu eentje rijden’. Dan maken we eventjes duidelijk dat het een ‘geleende’ auto is (want lease) en dat je altijd eerst moet sparen, alvorens je een auto koopt. Juist.

Nou, we hebben een leuk weetje voor je: leasen is van alle tijden en zakelijk rijden eveneens. Sterker nog, jarenlang was het DE manier om een werknemer aan je te binden. Een mobiele telefoon of laptop van de zaak kreeg je niet, want die moesten nog uitgevonden worden.

Maar een auto van de zaak was zeker mogelijk. Nu denken we natuurlijk allemaal aan E28’s en W124’s, maar naast het feit dat de wereld groter is dan premium Duitsers, waren die auto’s bijzonder duur. Alleen als topmanager kon je je in een 5 Serie of Audi 100 voort bewegen.

Vertegenwoordigersauto’s uit de jaren ’80

De saaiste categorie zijn de vertegenwoordigersauto’s uit de jaren ’80. Eenvoudige C-segmentauto’s met een dieselmotor. Diesel was in die periode nog écht traag. Onverwoestbaar: zeker, maar daar had je niet aan. Je reed de auto alleen de eerste 48 maanden. Diesels waren lawaaiig, traag en stonken een uur in de wind. In veel gevallen kon je opteren voor een ‘sedan’-variant.

Dan had je vier deuren én een separate kofferbak voor je koffer, Rolodex en Kirby stofzuiger. Zo’n sedan leek in de verste verte wel op een luxere D-segmenter, dus je kon er mee voor komen rijden en in de Vinexwijk namen ze je ook serieus, zeker met mistlampen en rubberen spoiler. Opdat wij niet vergeten hebben we hier onze top 10 vertegenwoordigersauto’s uit de jaren ’80 voor je!

Fiat Regata Diesel

1984

Kennen jullie de Fiat Regata nog? Heel kort door de bocht kun je die auto zien als een Fiat Ritmo, maar dan met een hele grote kofferbak. Fiat gaf de auto een andere naam zodat men het niet zou zien als een Ritmo Sedan, maar een model tussen de Ritmo en de Croma. Qua motoren was Fiat best wel zijn tijd vooruit, zoals ze dat vaak waren in de jaren ’80 en ’90. De eerste diesel was nog een relikwie, waardoor de Ritmo niet vooruit te branden was. Een iets vlottere Diesel S met 1.9 motor kwam een jaartje later, maar iedereen droom van de Ritmo Turbo Diesel. Deze had 80 pk en maar liefst 172 Nm! Daarmee kon je in 12,9 seconden naar de 100 km/u sprinten. Je reed gewoon rondjes om de Mercedes 200 D van de baas!

Ford Orion 1.6 D CL

1986

In de jaren ’80 was de Ford Sierra dé auto die je wilde leasen. Die auto was enorm vooruitstrevend. Maar ja, als het budget het niet toeliet, kon je ook kiezen voor de Ford Orion. De Orion was de sedan-versie van de al niet al te spannende Escort. Het model in 1986 was niet een geheel nieuwe generatie, maar eigenlijk een ingrijpende facelift ten opzichte van de eerste. Maar de ze ‘Mark II’ had nieuwe koplampen en grille die in de verte leken op die van de Sierra.

De CL-uitvoering was zeldzaam sober. Bijzonder: je kon ABS als optie bestellen, evenals een verwarmde voorruit. De motor is een episch slome atmosferische 1.6 diesel met slechts 54 pk. Maar hoe zit het dan met het koppel? Ja, dat stelde met 95 Nm ook geen drol voor. In 1988 zag Ford in dat dat de Orion diesel wel erg traag was (19,1 tellen om de 100 te halen!), dus werd de 1.6 vervangen door een 1.8.

Mazda 323 1.7 DL LX

1987

Mazda was in de jaren ’80 een merk dat zich van zijn brave imago wilde ontdoen. Mazda’s waren keurig, maar niet echt spannend. Deze 323 sedan diesel was nog van net voor die periode. Dit was gewoon een rijdende strip kalmeringstabletten. Ritalin met fabrieksgarantie. Zelfs een overenthousiaste Bart Chabot zou spontaan kalm worden na het aanschouwen het lijnenspel van de Mazda 323 sedan. Rijden was ook geen onverdeeld genoegen. De 1.7 motor leerde namelijk 54 pk en 107 Nm. Genieten! Maar ja, het reed wel altijd, dus dat is mooi meegenomen.

Mitsubishi Lancer 1.8D EL

1984

Eigenlijk was dit best een knappe kar voor zijn tijd. De Lancer had bijna Italiaanse aandoende lijnen. Officieel zijn dit geen Lancers, maar sedan-versies van de Mirage (die wij weer de Colt noemden). In Japan noemden ze dat een ‘Mitsubishi Fiore’. Ja, we weten het: het is verwarrend. De Lancer diesel was voorzien van een 1.8 motor, waarmee de auto iets sneller vooruitging dan jouw haarlijn achteruit ging. Deze auto was bestemd voor mensen die naar de sportschool gingen, omdat ze daar de boekhouding voor deden. Met 60 pk onder de kap was het niet eens de zwakste uit zijn klasse, terwijl tegenwoordig een A-segmenter al meer power onder de kap heeft.

Opel Kadett 1.7 D GL

1985

Uiteraard mogen we deze niet vergeten. De Opel Kadett is dé Nederlandse auto van de jaren ’80. Iedereen had er eentje of ende iemand die er een had. De hatchbacks waren verreweg het meest populair, maar er was ook een sedan. Dermate saai dat je ‘m alleen in het beige moest bestellen, tevens omdat dan de beginnende roest bij de wielkastranden niet zo opviel. De perfecte auto om het verzamelde werk van Dire Straits te beluisteren, die andere populaire doch saaie jaren ’80 sensatie.

Peugeot 305 GRD

1983

De fijnste uit het rijtje van vertegenwoordigersauto’s uit de jaren ’80 is deze. Dat kan niet anders. Er is een tijd geweest dat je je lekkerder voelde in een Peugeot en de 305 is zeker geen uitzondering. Als het gaat om dieselmotoren en wegligging stonden de Fransen op zeldzame hoogte. Ja, dat had je niet gedacht he? Onder de kap ligt de XUD9. Mocht die motorcode je niets zeggen, dat was een legendarisch goede motor die niet kapot te krijgen was. Met 65 pk en 118 Nm was het nog niet eens een stakker (relatief gezien dan, he? @Wouter zou hiervoor zijn middagdutje niet opgeven.

Seat Malaga 1.7D

1985

Ok, dit is een leuke. Het kan natuurlijk zo zijn dat je slechts NET een auto dit segment kon veroorloven. Dat je eigenlijk moest kijken naar een keurige sedanversie op basis van de Opel Corsa (ja, die had je vroeger). De Seat Maálaga is in basis een Ronda sedan, dat weer een Fiat Ritmo is. Dus in principe zou je kunnen zeggen: dit is de Seat-versie van de Fiat Regata. Dit is dan weer niet helemaal het geval, want ondanks dat ze de basis met elkaar delen, was het huwelijk tussen Seat en Fiat al weer voorbij. de Malaga is door Seat zelf ontwikkeld.

Toyota Corolla 1.8 D XL (E80)

1987

Als we het hebben over compacte en zaaddodende vertegenwoordigersauto’s uit de jaren ’80, dan mag de Toyota Corolla niet ontbreken. Het is alsof je een lijstje maakt met Pindakaas met stukjes noot en Calvé niet meeneemt. De Corolla was altijd een enorm belegen auto, maar dat was juist zijn kracht van deze Toyota. De Corolla spreekt mensen aan die niets met auto’s hebben. Wij autoliefhebbers hebben vaak niets met kleindg en kopen gewoon ‘een blauwe spijkerbroek’.

Volkswagen Jetta GL Diesel

1986

Deze auto’s hebben langer overleefd dan welke anderen in dit overzicht. Dat zegt iets over de kwaliteit van de auto’s. De Jetta van deze generatie is natuurlijk niets meer dan een Golf sedan. In de jaren ’90 waren deze Volkswagens nog steeds populair als occasion. Veel Turkse en Marrokkaanse gezinnen hadden er eentje om naar hun familie te rijden in de vakanties. Met deze Jetta Diesels kon je gemakkelijk heen en weer zonder problemen. Nadat ze dat een paar keer gedaan en zelf de upgrade gemaakt hadden naar een Mercedes 190, konden ze de auto achterlaten bij hun familie de daaropvolgende vakantie.

Volvo 340 DL Diesel

1985

Als je het heel erg goed had gedaan, dan mocht je deze auto leasen van de baas. Een heuse Volvo! Natuurlijk, niet de 740 die die je jezelf had beloofd. Ook in deze tijd zat Volvo een beetje in tussen de ‘normale’ merken en het premium aanbod. De 300-serie was extreem saai en belegen. En daardoor past ‘ie perfect in dit rijtje van grijze vertegenwoordigers auto’s uit de jaren ’80. Met deze auto kon je met je ribbroek, brogue schoenen en trui met van die bollen en strepen zo aansluiten bij de lokale vrijmetselaars. Lekker smerige wijn atten en dan je vrouw terug laten rijden terwijl jij geniet van de Renault dieselmotor in jouw Volvo die qua volume nog boven Chris Rea’s casettebandje ‘On the Beach’ uitkomt.

