Zo heb je een Toyota Starlet nog nooit gezien

Ja, de Toyota Starlet AB Club Edition (niks met Autoblog te maken) kwam echt zo uit de fabriek rollen.

We hebben het wel eens gehad over de Toyota Starlet. In bijna al zijn generaties was dit Toyota’s eenvoudige hatchback. Deze groeide in Nederland uit tot ideaal basaal vervoer. Betrouwbaar, makkelijk te repareren als er wel wat gaat, lekker no-nonsense en op alle manieren goedkoop. Collega @Michel is bijvoorbeeld in zijn nopjes met zijn nuchtere Japanners. De Starlet moest het veld ruimen voor de Yaris, een auto die deze taak al meer dan 20 jaar op zich neemt.

Toyota Starlet

De laatste generatie die ons land heeft gezien is de Toyota Starlet (P90) die tussen 1996 en 1999 verkocht werd. Wij kregen overigens nooit de leuke versie, de Glanza V, met 135 pk en een grote luchthapper. Een andere versie die wij, en alle andere markten die niet Japan zijn, nooit kregen: de AB Club 30th Anniversary Edition. En nee, dat is niet een uitloper van een illustere Autoblog-club waar je nog nooit van hebt gehoord.

AB Club Edition

De Toyota Starlet AB Club Edition is een ietwat ironische speciale editie. Hij viert namelijk feest voor de Starlet, in het op één na laatste jaar van de ‘originele’ Starlet (de naam Starlet wordt plaatselijk weer gebruikt voor een rebadge van de Suzuki Baleno). Bovendien is de aanleiding van het feestje een beetje vreemd: 30 jaar Starlet, terwijl dat het in 1998 precies 25 jaar geleden was dat de eerste Toyota Publica Starlet ten tonele trad in 1973. Tikfoutje? Japanse eigenwijsheid? Wij weten het ook niet zeker, want er is bizar weinig te vinden over de AB Club Edition.

Modellista

De feiten die we wel weten: de auto werd enkel in Japan geleverd en werd gebouwd in oplage van 30 stuks. Zeer zeldzaam dus, en als je het door Modellista aangepaste front ziet is dat wellicht maar goed. Een Jaguar-esque grille laat het bijna een soort Mitsuoka lijken, met een vreemde bolling op de motorkap en extra koplampen. Dat alles nogal bizar geknutseld op een reguliere P90 Starlet.De rest lijkt ook gewoon op een Starlet, met her en der wat chromen tierenlantijnen. Ook in het interieur was verder niet heel veel aangepast.

Normale exoot

Een auto die alle no-nonsense van de Toyota Starlet combineert met het zijn van een exoot. Stoffen bekleding, een plastic dashboard wat we kennen van vele Japanse auto’s uit deze tijd en de welbekende 1.3 liter viercilinder met 82 pk. Gekoppeld aan een ietwat dramatisch klinkende automaat met drie versnellingen.

Kopen

Alle AB Club Editions van de Toyota Starlet zijn in Japan vekocht, maar dit exemplaar is ontsnapt naar de VS. De import vond in juli 2022 plaats en nu staat ‘ie alweer te koop. Of nou ja, te veil. Cars & Bids biedt ‘m aan namens een verkoper in Florida. De 103.000 km ervaren Starlet staat op 1.544 dollar zonder minimumprijs. Hier importeren kan dus, al kan het kostbaar worden.