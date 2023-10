F1 coureurs willen voortaan stoelventilatie hebben

Het meest belangrijke instrument van de F1 coureur is natuurlijk de bips waarmee ze voelen wat de auto doet. Ze willen nu stoelventilatie, zodat ze niet op de blaren zitten.

Het leven van de F1 coureur is meestal niet zo zwaar als dat van een mijnwerker. Als je een beetje de grillen van Helmut Marko omzeilt, geen Grosjeanesque vuurbal veroorzaakt en niet de teammaat wordt van Verstappen of Alonso, zit je best goed. Adoratie van fans, een prettig salaris, verkwistend gas geven, doorgaans voldoende interesse van de fairer sex…Niks mis mee.

Maarrrrr…vorige week moesten de heertjes toch even bikkelen. De combinatie van snelle bochtencombinaties, drie ‘verplichte’ pitstops en verzengende hitte, zorgde voor een slijtageslag. De tijden dat coureurs nog zware shag rookten en zich na de race weer in een soort oneindig bacchanaal storten zijn al lang voorbij. Sinds Michael Schumacher zijn de coureurs, op Kimi na, best fit. Maar toch zat menigeen tegen het randje aan in Qatar.

Logan Sargeant die al niet helemaal fit was bij de start, stopte zelfs tijdens de race omdat hij het niet meer bol kon werken. Op zich een ‘dappere’ beslissing die beter is dan een concurrent torpederen omdat je out gaat. Maar het keiharde realisme dringt zich ook wel op dat er volgend jaar wellicht geen plek meer is voor de Amerikaan op de grid.

De andere coureurs -behalve de niet gestarte Sainz en al vroeg uitgevallen Hamilton- reden de race wel uit. Maar het hield zeker niet over. Ocon gaf aan in zijn helm gebraakt te hebben en de hele race met een zuur gevoel heeft volbracht. Stroll gaf aan af en toe het bewustzijn half te verliezen. De te makkelijke opmerking daarbij is dat Lance sowieso niet zo veel ‘bewustzijn’ heeft, maar oké. Alonso klaagde steen en been over een hete stoel. De te makkelijke opmerking daarbij is dat teammaat Lance pas echt in de hot seat zit, maar oké. Enfin, stiekem vinden we Lance eigenlijk best wel een goeie peer. Maar het was kortom, extreem afzien en rooie zweterige koppies na de race.

Dus wil de vakbond nu hetzelfde als iedere vakbond ooit altijd al wil. Inderdaad: Actie, actie, wij willen actie. Alexander Wurz, voorheen leider van de Grand Prix Drivers’ Association, breekt een lans voor stoelventilatie:

It’s too easy to say: ‘Here is a gym membership – get on with it. There are multiple contributing factors which need to be understood by everyone. My initial thoughts revolve around lessons from other categories which have shown heat as a limiting factor for drivers. Cooling seats, for example, work very well and are not too difficult to produce and install. That is something every team should already be looking at.

There needs to be better insulation and/or air cooling for very hot electrical boxes, which are often sited near the drivers’ seat, or in the future reroute hot hydraulic lines, so the driver’s seat environment is not overheating. The entire rules set has tests and limits for many parts of the car. Given the driver is one of the performance parts of the equation, perhaps it is time to look at defining limits to the heat they are subjected to.

Alexander Wurz, had een fraaie helm die nu ergens aan een wilg hangt