Remmen Ferrari 488 verslijten zonder dat je het weet

Lekker veilig.

Moderne auto’s hebben tal van systemen aan boord die je op de hoogte houden over de techniek van de auto. Zeker sportauto’s kunnen uitgebreide info verschaffen. In het geval van een moderne Ferrari kun je via het systeem zien of bijvoorbeeld je remmen aan vervanging toe zijn. Zeker als je de nodige trackdays bezoekt met je Italiaan is het belangrijk om de situatie van de remmen in de gaten te houden.

Er bestaat een kans dat de Ferrari 488 (rijtest) je van foute informatie voorziet. De software van het systeem van Ferrari is namelijk niet helemaal kosjer, aldus de National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA). Ferrari heeft een fout ontdekt bij de 488 en een kleine terugroepactie in het leven geroepen.

Er bestaat een mogelijkheid dat de remmen aan vervanging toe zijn, maar dat het systeem zegt dat de remmen nog helemaal perfect zijn. Een software update zou het probleem moeten verhelpen. In Amerika roept Ferrari 40 exemplaren terug van de 488. Het gaat hier om exemplaren geproduceerd tussen juni en november 2015. In 39 gevallen betreft het de 488 GTB. Slechts één 488 Spider moet ook een update krijgen. De terugroepactie zal begin april worden uitgevoerd.

Hoewel het in eerste instantie niet helemaal duidelijk was of het nu precies om een internationale terugroepactie ging, blijkt dit volgens de ‘Ollandse PR-man wel degelijk het geval te zijn. Echter brengt Ferrari het niet groots in het nieuws, maar laat ze de taak over aan nationale instanties; dit is in ons geval de RDW.

Wie in het terugroepregister van de RDW duikt en de bolides opzoekt, zal zien dat Nederlandse Ferrari’s 488 GTB en Spider ook met het probleem te maken hebben. Het is niet duidelijk om hoeveel exemplaren het precies gaat, maar de wagens worden binnenkort zonder meer teruggeroepen. Nederlandse eigenaren van een 488 GTB of Spider kunnen een brief in de bus verwachten.